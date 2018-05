Mobil Sejuta Umat Mitsubishi, 'Mendarat' di Filipina

Filipina: Konsumen di Filipina yang sudah melakukan surat pemesanan kendaraan (SPK) Mitsubishi Xpander, segera bisa bernafas lega. Mengingat mereka akan segera menerima mobil rakitan Cikarang, Jawa Barat, ini pada akhir Mei nanti.



Hal ini dipastikan oleh Mitsubishi Motors Phillippines Corporation (MMPC) yang memastikan mobil tersebut sudah sampai di pelabuhan. Mereka mendatangkan Xpander dari Indonesia, mengingat satu-satunya negara yang memproduksi Xpander hanya Indonesia.

Mitsubishi Filipina juga membocorkan kalau mereka sudah menerima 3.800 SPK. Sehingga diharapkan kehadiran Xpander di Filipina dapat meningkatkan pangsa pasar mereka seperti yang dialami oleh Mitsubishi Indonesia."Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Filipina atas penerimaan yang sangat baik dan kami berharap untuk kesuksesan yang sama atas model ini seperti diperlihatkan di Indonesia,” President Director MMPC, Mutsuhiro Oshikiri, melalui keterangan resminya.Soal harga tentu saja, Xpander di Filipina lebih mahal dari Indonesia. Mengingat mobil ini didatangkan dengan skema CBU (completely built-up).Di sana Xpander GLX MT dibanderol 885 ribu Peso (Rp234,6 juta), GLX Plus AT 960 ribu Peso (Rp254,5 juta), GLS AT 995 ribu Peso (Rp263,8 juta), dan GLS Sport AT 1,06 juta Peso (Rp281 juta). Jauh lebih mahal dari harga Indonesia yang ada di kisaran harga Rp194,6 juta hingga Rp250,4 juta.(UDA)