Raih 216 Poin, Xpander jadi Mobil Terbaik Versi Forwot

Jakarta: Kedigdayaan Mitsubishi Xpander meruntuhkan dominasi Toyota Avanza dari sisi penjualan, juga membuat mobil tersebut berhasil meraih gelar Forwot Car of The Year 2018. Small MPV andalan Mitsubishi Motors itu mendapatkan poin tertinggi dalam proses penilaian di fase lima besar oleh para juri yang tergabung dalam Forum Wartawan Otomotif (Forwot).



Secara total poin, mobil andalan pabrikan dengan logo tiga berlian itu unggul dengan perolehan 216 poin, diikuti All New Suzuki Ertiga (160 poin), Wuling Cortez (160 poin), Toyota Rush (141 poin), dan DFSK Glory 580 (133 poin).

Penilaian ini diambil dan diputuskan 33 tim juri yang diambil berdasarkan pengalaman melakukan penilaian terhadap sebuah mobil setelah melakukan pengetesan. Hasil ini menunjukkan jika segmen multi purpose vehicle (MPV) kembali menjadi pilihan para wartawan otomotif sebagai mobil terbaik.Padahal tiga tahun berturut-turut sebelumnya, gelar juara selalu diraih mobil jenis sport utility vehicle (SUV). Kehadiran Xpander sejak Agustus 2017 lalu memang menyedot perhatian dunia otomotif Indonesia dan global. Mobil bermesin 1.5 liter dan diproduksi di Indonesia ini bahkan sukses menjadi model terlaris dalam beberapa bulan terakhir."Tahun ini pertarungan merebutkan gelar Forwot Car of the Year semakin seru. Pertama, mobil baru mampu menyodok nama-nama lawas. Selain itu, untuk pertama kalinya dua brand asal Tiongkok, DFSK dan Wuling, dalam posisi lima besar. Ini membuktikan brand-brand asal negara tirai bambu itu mulai diperhitungkan bertarung dengan brand-brand asal Jepang, Eropa, Korea, dan India," ujar Ketua Umum Forwot, Indra Prabowo, saat penyerahan penghargaan di Jakarta, Jumat (28/9/2018).Ajang penghargaan tersebut tahun ini diramaikan oleh 23 mobil baru yang dirilis selama periode Agustus 2017 hingga Juli 2018. Jumlah ini menurun dibandingkan peserta tahun 2017 (32 mobil) dan tahun 2016 (28 mobil).Pada tahap awal, sekitar 60-an anggota Forwot yang merupakan jurnalis otomotif dari berbagai media nasional, baik cetak maupun online, melakukan pemilihan. Hasilnya, lima model keluar sebagai lima besar. Kelima model mobil yang disebut di awal masuk sebagai finalis menggambarkan segmen paling besar di Indonesia yaitu MPV (3 model) dan SUV (2 model).Selanjutnya, di tahap kedua, Forwot meminta 33 jurnalis terpilih berdasarkan pengalaman dan jam terbang untuk memberikan penilaian. Penilaian mengacu pada "Car of the Year" dari Car of the Year Committe atau www.caroftheyear.org yang dipakai untuk pemilihan mobil terbaik di Eropa namun disesuaikan dengan pasar otomotif Indonesia."Selected juri-juri inilah yang melakukan penilaian secara online. Sistem online ini membuat data penilaian yang masuk sangat rahasia, otomatis tertabulasi, dan tidak bisa dimanipulasi,” kata Ketua Dewan Juri Forwot Car of The Year 2018, Raju Febrian.Indra pun berharap hasil ini menjadi pertimbangan konsumen untuk memilih mobil berdasarkan penilaian para jurnalis yang expert di bidang otomotif.(UDA)