Mirip Nama Presiden AS, Nama Mobil Ini Bakal Diganti

Metrotvnews.com: Trumpchi adalah nama merek andalan produsen mobil Tiongkok, GAC Motor, Rencananya mobil ini bakal diperkenalkan ke pasar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa tahun ke depan.



Berbicara kepada Reuters, Direktur Desain GAC Motor, Zhang Fan memastikan jika pihaknya saat ini sedang mempertimbangkan perubahan nama merek mobilnya. Hal ini mereka lakukan karena namanya sama dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.



"Kami melihat orang-orang menertawakan hal ini dan berfoto hanya untuk melihat detail ini, dan juga memasang di Facebook atau situs lainnya. Setelah kami evaluasi kami menyadari itu mungkin bukan promosi yang sangat positif untuk merek kami," kata Zhang.

Nama Trumpchi dimaksudkan untuk terdengar seperti nama Tiongkok-nya, yaiti Chuanqi. Nama tersebut berasal dari permainan kata "legendaris" yang berarti melewati nasib baik.Zhang menambahkan bahwa kesamaan antara nama merek dan presiden AS tidak disengaja. Dengan rencana memasuki pasar AS pada 2019, ada kemungkinan kuat namanya Trumpchi akan berubah sebelum diperkenalkan."Awalnya kami tidak pernah memikirkannya mengapa mengganti namanya. Tapi kaena nama itu mirip presiden AS yang dipilih maka harus benar, tingkat oposisi untuk Trump tinggi," tutupnya.(UDA)