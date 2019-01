Grand New Xenia Lebih Modis, Aman, dan Nyaman

Tangerang Selatan: PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meluncurkan produk terbaru mereka yaitu Grand New Xenia. Kali ini, PT ADM menawarkan 10 varian kepada konsumen Indonesia.



President Director PT ADM Tetsuo Miura mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Daihatsu, khususnya Xenia, yang telah 15 tahun hadir di pasar Indonesia. Menurutnya, kehadiran Grand New Xenia mampu menjawab animo masyarakat Indonesia akan mobil kelas MPV.

President Director PT ADM Tetsuo Miura (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Deputy Chief Executif PT Astra Internasional Supranoto (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Grand New Xenia hadir dengan konsep modern, tough, and sporty (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Grand New Xenia juga unggul dari segi keamanan. Ia dibekali rear camera, anti lock break system (ABS), dan electronic breakforce distribution (EBD) (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Grand New Xenia lebih stabil saat dipacu dalam kecepatan tinggi (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

"Sebagai sahabat keluarga Indonesia, Xenia telah terbukti keistimewaanya dan kehandalannya selama 15 tahun. Kami berharap Grand New Xenia menjadi mobil MPV terbaik pilihan keluarga dan masyarakat Indonesia," kata Miura, ditemui di Daihatsu BSD Astra Biz Center, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 15 Januari 2018.Miura mengungkapkan, tipe MVP merupakan segmen yang menjadi perhatian pihaknya selama ini. Sebab, sangat cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia."Hal itu dibuktikan melalui pasar low MPV yang berkontribusi 24 persen dari total pasar otomotif Indonesia yang merupakan pangsa segmen terbesar," ujar dia.Lalu, apa yang terbaru dari Grand New Xenia? Xenia Produk Planning PT Astra Daihatsu Motor Ryan Ferdiean Tirto menyebutkan ada banyak perubahan yang diterapkan pada Grand New Xenia, sehingga lebih nyaman daripada generasi sebelumnya.Pertama, dari segi bodi. Dilakukan upgrade body reinforcement agar Grand New Xenia lebih stabil saat dipacu dalam kecepatan tinggi. "Lebih stabil saat melaju kencang. Tidak melayang," ucap Ryan.Pembaruan lain yang mencolok pada Grand New Xenia terletak pada kemudi. Pada produk terbaru Xenia kali ini, pihaknya memperbarui electric power steering (EPS) agar mudah dikontrol saat kecepatan tinggi maupun rendah."Manufer lebih mudah saat kecepatan rendah dan stabil pada kecepatan tinggi," ujarnya.Selain itu, Ryan menyebutkan Grand New Xenia menghadirkan dua varian baru mesin, yaitu 1.300 dan 1.500 cc berteknologi VVT-i. Penambahan kapasitas tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang menginginkan agar peforma mesin lebih bertenaga.Kemudian dari segi tampilan, Grand New Xenia hadir dengan konsep modern, tough, and sporty. Hal itu dapat dilihat dari perubahan pada bumper depan dan belakang, serta alloy wheel. Grand New Xenia juga dilengkapi desain terbaru pada bagian lampu dan menerapkan teknologi LED pada headlamp. Hasilnya, penampilan Grand New Xenia lebih gagah dan sporty.Sedangkan pada sisi interior, Grand New Xenia memberikan suasana kabin berbeda. Kali ini, Daihatsu mengangkat tema new two tone colors, desain center cluster dengan sentuhan black piano.Kemewahan tersebut dipadukan dengan teknologi digital pendingin udara, sehingga kesan mewah semakin terpancar saat memasuki mobil.Untuk audio, Grand New Xenia dilengkapi dengan 2-DIN touchscreen audio yang dilengkapi enam speaker pada semua varian. Bahkan, beberapa varian juga didukung teknologi konektivitas dengan smartphone.Selain kecanggihan, Grand New Xenia juga memberikan kemudahan kepada penggunanya saat ingin mengatur audio melalui tombol yang terdapat di setir.Tidak hanya kemewahan, Grand New Xenia juga unggul dari segi keamanan. Ia dibekali rear camera, anti lock break system (ABS), dan electronic breakforce distribution (EBD).Mengenai varian warna, tersedia delapan pilihan yaitu pearl white, bronze metalic, blue metalic, icy white, classic silver, dark red metallic, drak grey metallic, dan midnight.Bagi yang penasaran, Deputy Chief Executif PT Astra Internasional Supranoto menyebutkan, masyarakat dapat melihat langsung unit Grand New Xenia di Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, dan Samarinda.Harganya berapa? Grand New Xenia dibanderol antara Rp183.350.000 hingga Rp228.950.000."Mulai 15 Januari 2019, costumer dapat melakukan pemesanan di outlet Daihatsu terdekat," ujar Supranoto.(ROS)