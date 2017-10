Kesan Singkat Jajal KIA All New Rio

Metrotvnews.com, Jakarta: Kia memperkenalkan teknologi canggih yang diaplikasikan pada tiga produk terbaru mereka, yaitu All New Rio, All New Sportage dan Grand Sedona. Transfer ilmu tersebut dilakukan di acara KIA Media Drive, yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (5/10/2017).



Tidak hanya itu, KIA juga memberikan sesi first drive kepada jurnalis otomotif yang hadir. Dari ketiga produk andalannya, All New Rio adalah mobil pertama yang dites oleh tim Metrotvnews.com.



Sebagai gambaran awal, proses pengetesan ini dibagi per grup 3 orang per mobil, dengan jarak tempuh yang tergolong pendek dan hanya dalam waktu yang singkat. Meski begitu, ada beberapa catatan penting buat Anda yang ingin membeli sebuah mobil baru.

Mobil yang bermain di segmen low hatchback ini, menawarkan sesuatu yang berbeda. Kesan mewah terasa saat pertama menaiki All New Rio, berkat fitur-fitur yang dihadirkan mengadopsi gaya mobil Eropa. Adanya fitur sunroof menambah estetika di mobil ini, ditambah pemasangan lampu LED di bagian spion.Untuk fitur keselamatan/keamanan, sistem pengereman All New Rio sudah mengaplikasikan Anti Lock Brake System (ABS) dan Electronic Brake force Distribution (EBD). Termasuk Keyless Entry, Seat Belt tiga titik di bagian depan, belakang dan samping, serta 2 titik di bagian tengah.Menarik, All New Rio punya fitur unggulan yang disebut Telescopic Steering Wheel (TSW) di bagian kemudi. Fungsinya untuk mengatur posisi setir sesuai tinggi rendahnya lingkar kemudi. Sementara pada bagian suspensi dirasa cukup baik.Beralih ke sisi performa. Mesin Kappa 1.400 cc Dual CVVT yang dibenamkan di bawah kap dirasa cukup memberikan daya dorong yang tidak terlalu minus. Meski sebagian jurnalis beranggapan performanya masih terasa boyo pada tarikan awal."Acara ini bertujuan untuk berbagi pengalaman yang menyenangkan kepada rekan-rekan media, ketika menjajal mobil andalan Kia di Indonesia," kata Public Relation Manager KIA Mobil, Indonesia Lawindri.(UDA)