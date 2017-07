All New Honda CR-V Turbo, Susuri Trek Ekstrim Bromo

Metrotvnews.com, Jakarta: Sport utility vehicle (SUV) terbaru dari Honda yaitu All New CR-V Turbo, kini punya mesin baru 1.500 cc. Meski kapasitas mesinnya kian mengecil, namun untuk urusan tenaga performa, mobil ini tak kalah dibandingkan versi 2.000 cc yang digendongnya. Metrotvnews.com bahkan membuktikannya di trek ekstrim Gunung Bromo.



Dalam rangkaian acara test drive All New CR-V dengan tema 'Discover Greatness', banyak hal baru yang kami dapatkan dalam sesi tes selama dua hari tersebut. Mulai dari eksplorasi kuliner ala Jawa Timur, eksplorasi keindahan alamnya, eksplorasi trek menantang, hingga eksplorasi fitur dan kecanggihan teknologi di mobil yang punya turbin turbo ini.

"Kami sengaja memberikan sesi test drive khusus dengan trek yang beragam dan sangat menantang seperti ini. Tujuannya agar teman-teman media dapat melakukan eksplorasi sepenuhnya terhadap mobil tersebut. Lantaran All New CR-V ini kami alokasikan sebagai mobil yang mampu memberikan sensasi berkendara terbaik ala Honda," klaim Presiden Director PT Honda Prospect Motor (HPM) di Surabaya.Dalam perjalanan test drive tersebut, trek yang dilalui sepanjang 260 km melintasi ragam kondisi jalan. Mulai dari jalan aspal, jalan berlubang, jalan bergelombang, hingga jalan ekstrim berdebu di gurun pasir Gunung Bromo.Tapi yang paling istimewa adalah kami mampu melakukan eksplorasi terhadap semua fitur dan teknologi yang terdapat di All New CR-V. Fitur-fitur yang memudahkan pengendara seperti brake hold yang cukup membantu di jalan menanjak, kemudian beberapa fitur lain yang cukup memudahkan pengendaraan mobil tersebut.Faktor kenyamanan dan eleganitas juga terasa berkat tambahan fitur panoramic roof yang membuat suasana kabin menjadi lebih terang. Sementara di sektor entertainment, dipadu dengan LCD monitor yang mewah dan bisa berfungsi sebagai mirroring dari sistem operasi milik Apple dan mendukung sistem Android dengan bantuan aplikasi.Kemudian teknologi mesin 1.500 cc dengan bantuan teknologi turbo, juga menjadi bagian yang cukup menarik. Mesinnya cukup responsif meski dalam mode drive sedikit ada jeda ketika menghentak pedal gas. Sesi pengetesan lengkapnya akan kami paparkan dalam artikel khusus test drive All New CR-V Turbo.(UDA)