Lincoln Navigator 2018 Siap Rebut Kampung Halaman

Metrotvnews.com, New York: Amerika Serikat sejauh ini masih merupakan pasar SUV mewah yang paling subur. Namun penguasa pasar subur itu adalah para produsen otomotif ternama asal Eropa yang rajin menawarkan varian baru kepada pelanggan kayanya.



Padahal salah satu pembuka pasar SUV mewah justru lahir di AS, Lincoln Navigator. Bangkit dari dampak krisis moneter, Lincoln ingin merebut kembali kejayaannya dengan Navigator 2018. Ajang pameran New York Auto Show 2017 yang dibuka pada 13 April 2017 menjadi tempat yang tepat untuk memperkenalkan diri.



Bila dibanding kakaknya yang kalah dari produk Eropa, sosok generasi terbaru Lincoln Navigator agak lebih bongsor dengan bobot kering hampir tiga ton. Bobot sebesar itu 100 kilogram lebih ringan berkat penggunaan pelat aluminium sebagai kulitnya.



Lincoln juga mengklaim konsumsi bahan bakar Navigator 2018 lebih efisien dan tenaganya lebih besar. Dapur pacunya bukan lagi mesin V8 seperti purwarupanya yang diperkenalkan tiga tahun lalu. Versi produksi massal akan dibekali mesin V6 turbocharged 3.5 liter dengan transmisi automatic 10 percepatan yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 450 daya kuda. Tenaga yang lebih besar 70 daya kuda dari Navigator genarasi sebelumnya ini setara dengan kekuatan Ford F-150 Raptor.



Interior



Sosok bongsor identik dengan kabin yang lapang dan pengaturan fleksibel. Tujuh orang penumpang Lincoln Navigator 2018 dapat mengatur suhu, penyejuk bahkan 'tukang pijit' di masing-masing jok yang tersebar dalam tiga baris dan punya 30 setelan komposisi.







Penumpang di baris dua dan tiga dimanjakan akses sarana car entertaiment berkelas yang dapat dihubungkan secara nirkabel dengan smartphone Android. Bila ingin mencicil menyelesaikan pekerjaan dalam perjalanan, di kabin penumpang ada enam port USB dan empat colokan listrik 12 volt.



Sementara kemewahan di kabin depan adalah sistem komuninasi Sync 3 yang terhubung Apple Car Play dan Android Auto. Monitor 12 inch di panel tengah akan memudahkan pengemudi memantau kondisi sekeliling SUV dengan tampilan kamera 360. Fitur canggih berupa adaptive cruise control berkemampuan stop and go akan sangat membantu di tengah kemacetan.



Eksterior







Benar bahwa grill model sarang lebah yang rapat dengan jalinan rumit dan di-krom memang nampak kuno, masalahnya itu adalah ciri khas Lincoln dan karenanya tetap dipertahankan. Untung saja velg 22" model bilah turbin membuat Navigator 2018 tampak lebih modis.



Sepasang headlamp-nya mampu secara otomatis menyesuaikan kekuatan dan arah pancaran cahayanya. Ketika berbelok, akan ada cahaya bantu agar pengemudi bisa melihat situasi di arah yang dituju. Selain itu dapat meredup bila berpapasan dengan kendaraan lain sehingga pengemudi dari arah berlawanan tidak silau.









(LHE)