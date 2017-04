All New Kia Rio Gen-4, Eksklusif Berkat Desain dan Fitur Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Kia Mobil Indonesia (KMI) memperkenalkan All New Rio Generasi 4, yang disebut sebagai senjata andalan terbarunya tahun ini. Meski terlihat adem ayem, namun ternyata Kia masih cukup konsen memperhatikan pangsa pasar mereka di Indonesia.



Kia mengklaim, secara global model Rio ini sudah terjual 473.000-an unit pada 2015, dan rencananya bakal kembali dibangkitkan melalui All New Rio Generasi 4. Mobil terbaru mereka ini dikenalkan melalui ajang di IIMS 2017, JI-Expo, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

"Desain baru Kia lebih matang, dewasa, ditunjang performa, handling dan kenyamanan yang lebih baik. Kami berharap Kia makin dicintai masyarakat Indonesia lewat produk-produknya, salah satunya dari All New Rio," kata Presiden Direktur KMI, Iki Wibowo.Pabrikan mobil Korea Selatan itu mengklaim, jika Tagline baru All New Rio Generasi 4' Find Your Groove' Kia sesuai dengan karakter anak muda yang enerjik. Juga dengan desain baru hatchback yang dikembakgkan oleh para insinyur di Kia Jerman dan California.Penampilan All New Rio Generasi 4 dikatakan lebih banyak mendefinisikan garis lurus, namun tetap mempertahankan gril "Tiger Nose" khas Kia. Lampu memanjang Bi Function, dipadu LED DRL. Ada juga lampu kabut proyektor yang lebih maju ke depan, tampak makin lebar dan gagah.Sementara bagian interior diklaim lebih luas, panel instrumen baru dengan tata letak yang disebut makin ergonomis, plus meter cluster yang lebih elegan. Termasuk adaya power sunroof dan sun shade sebagai fitur unggulan. Sistem audio terintegrasi model floating, bisa tersambung dengan Bluetooth.Berbekal mesin generasi baru tipe Kappa 1.400 cc Dual CVVT, memungkinan mobil ini mencapai tenaga maksimum 98 daya kuda pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 433,3 Nm pada 4.000 rpm. Performanya pun diklaim meningkat dan lebih efisien penggunaan bahan bakar.Untuk transmisi manual All New Rio Generasi 4 dibanderol Rp250 juta, dan untuk transmisi otomatis Rp265 juta on the road Jakarta. Saat ini unit sudah tersedia di diler dengan delapan pilihan warna yang segar, yaitu Aurora Black PEarl, Platinum Graphie, Silky, Silver, Clear White, Smoke Blue, Deep Sienna Brown dan Most Yellow.(UDA)