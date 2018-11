Toyota Bakal Kenalkan All New Corolla 2020 November Ini

Jepang: Toyota resmi umumkan kehadiran All New Corolla. Pabrikan mobil Jepang bakal ungkap varian sedan Corolla teranyarnya itu saat debut di Guangzhou Auto Show, Tiongkok, pada 17-25 November 2018



Carscoops mengabarkan, sedan kompak All New Corolla bakal diperkenalkan secara eksklusif bersama Toyota Levin. Dalam debutnya nanti, sedan Corolla 2020 mungkin akan ditampilkan dalam spesifikasi Tiongkok. Adapun Levin, akan hadir sebagai versi mewah Corolla empat pintu.

Meski belum ada bocoran detail tentang sedan Corolla dan Levin. Namun bukan rahasia umum lagi jika nantinya All New Corolla harus berbagi platform modular TNGA dengan Corolla Hatchback 2019. Itu artinya model empat pintu harus menawarkan powertrains yang sama dengan versi lima pintu.Sebagai gambaran, di Amerika Serikat (AS) Corolla hatchback mengadopsi mesin bensin empat silinder 2,0 liter, bertenaga 168 daya kuda pada 6.600 rpm, dan torsi 155 lbft pada 4.800 rpm. Dan hadir dengan dua pilihan transmisi, yakni manual enam-kecepatan rev-matching, serta otomatis all-new Dynamic-Shift CVT dengan Sport Mode dan paddle shift.Pergeseran ke platform TNGA juga disebut akan mengubah tampilan interior yang lebih lapang dan bobot kendaraan yang lebih ringan. Oleh karena itu, sedan Corolla 2020 harus menawarkan performa dan penanganan, termasuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik dari pendahulunya.Penyematan teknologi terkini di All-New Corolla yang juga diharap bisa memberikan lebih banyak fitur keselamatan, serta sistem infotainment terbaru. Tidak hanya banyak meminjam desain maupun fitur dari saudaranya hatchback.(UDA)