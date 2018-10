Mitsubishi Hentikan Produksi Mirage

Probolinggo: MItsubishi diam-diam sudah menghentikan produksi city car-nya yaitu Mirage yang sempat mereka luncurkan versi terbarunya di 2016 lalu. Namun kini, mobil tersebut tinggal unit yang stok saja dan APM mobil ini sudah menyatakan resmi menghentikan pasokannya.



Dari bocoran informasi yang masuk ke meja redaksi, mobil dengan dimensi terkecil yang dipasarkan Mitsubishi Indonesia itu, memang masih akan dipajang di showroom yang punya stok. Tapi mungkin pilihannya akan terbatas, termasuk warna.

"Mirage memang dari kami distribusinya sudah tidak dilakukan lagi. Memang betul di pasar atau dealer masih ada unit stock-nya. Untuk wilayah Probolinggo, selain Xpander, segmen menengah ke bawah juga cukup besar. Jadi memang Mirage masih ada demand-nya dan ini satu unit kami display," umbar Direktur Sales & Marketing PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Irwan Kuncoro saat melalui pernyataan resminya.Hal ini juga diakui langsung oleh General Manager Operational Sun Star Motor Area Jatim dan Bali, Eka Widada Yulianta. Bahwa unit yang ditampilkan di jaringan terbaru mereka di Probolinggo yang hari ini mereka resmikan, adalah unit terakhir. Untuk unit terakhir ini, promo penjualannya akan dilakukan sedikit berbeda."Memang kami sengaja tampilkan karena memang di dealer ini hanya sisa satu unit. Masyarakat akan mendapat diskon khusus dan uang muka murah serta angsuran panjang."Sekilas tentang New MIrage, mobil ini merupakan mobil yang paling murah dijual oleh MItsubishi di Indonesia. Dibekali mesin 1.200 cc, harga yang ditawarkan mulai dari Rp173 juta hingga Rp197,5 juta tergantung tipenya. Mobil ini bersaing langsung dengan Nissan March, Honda All New Brio, Kia Picanto, Toyota Etios, dan Hyundai i10.Jika Anda salah satu yang ingin punya koleksi Mirage, maka sekarang saat yang tepat untuk membayar mahar yang pastinya sudah mendapatkan promo spesial itu.(UDA)