Jaguar F-Type British Design Edition, Eksklusif Hanya 1 Unit

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaguar Land Rover Indonesia, resmi meluncurkan varian terbaru dari jajaran mobil sport mereka, Jaguar F-Type British Design Edition. Mobil yang varian regulernya sudah ada sejak Juni 2014 itu, diklaim sebagai sportscar berkonstruksi aluminium dengan kemampuan paling dinamis dan berperforma tinggi dari Jaguar. Unit ini pun cukup eksklusif, karena Indonesia hanya dapat jatah 1 unit.



“Jaguar F-Type merupakan salah satu model sport car Jaguar dengan desain terbaik, yang telah memperoleh penghargaan World Car Design of the Year. Dan untuk semakin menegaskan sosoknya sebagai sebuah sport car asal Inggris, kali ini kami memperkenalkan varian F-Type British Design Edition dengan beberapa tambahan aksesoris yang menjadikan tampilannya lebih eksklusif. Untuk sementara kita cuma dapat 1 unit,” ujar Manager Sales Planner & Dealer Standards PT WAE, Tommy Handoko.

Ia juga menegaskanBerbasis model F-Type S, varian terbaru ini menawarkan berbagai komponen yang membuat tampilannya lebih menarik, termasuk kehadiran beberapa kelengkapan tambahan. Varian British Design Edition memiliki empat pilihan warna istimewa yang terinspirasi dari warna pada bendera Inggris “Union Jack”. Yaitu Caldera Red, Glacier White, Ultra Blue dan Ultimate Black. Warna Ultra Blue merupakan piihan warna terbaru untuk F-Type.Hal baru lainnya pada F-Type ini adalah penggunaan paket Sport Design pada eksteriornya, yang sebelumnya hanya menjadi pilihan tambahan di varian F-Type S. Paket eksterior ini terdiri dari splitter depan berbalut warna gloss black, tambahan side sill yang sewarna dengan badannya, diffuser, serta spoiler belakang.Untuk bagian kaki-kaki, velg Cyclone berukuran 20 inci berwarna satin dark grey dan berbalut ban 225/35/R20 di depan serta 295/30/R20 di belakang menjadikan tampilannya semakin sporty. Di bagian tengah roda terdapat logo British Design Edition dan di balik velgnya, kaliper rem persembahan Jaguar Super Performance Brake dilapisi warna merah.Melengkapi tampilannya, di bagian grill depan dan di belakang terdapat logo British Design Edition yang menampilkan detail bendera Union Jack bernuansa monokrom.Kualitas dan desain interior Jaguar memang sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Kenyamanan kelas atas, keergonomisan, material mewah dan detail berkualitas membuat sport car Jaguar ini berbeda. Pada varian British Design Edition ini, kabin F-Type berlapis kulit Jet dengan detail jahitan kontras yang memiliki tiga pilihan warna yaitu: Merah, Ivory dan Reims Blue. Pada bagian headrest terdapat emboss logo British Design Edition.Pada konsol tengahnya, lapisan material serat karbon menggantikan lapisan aluminium yang sebelumnya digunakan pada F-Type S. Termasuk tambahan logo British Design Edition. Aksen lapisan satin pada kabin menambah nilai eksklusifitas di interiornya. Sistem entertainment dengan sistem InControl Touch dan InControl Touch Plus khas Jaguar dipersembahankan oleh Meridian yang membuat sang pengguna selalu terkoneksi.Di balik kap mesinnya, F-Type British Design Edition ditenagai oleh jantung pacu berbahan bakar bensin, V6 3,0 liter dengan tenaga puncak 380 PS pada 6.500 rpm dan torsi maksimal 460 Nm pada 3.500–5.000 rpm. Limpahan tenaga ini didistribusikan ke roda penggerak belakang melalui transmisi otomatis 8-speed Quickshift, yang mampu membuatnya berakselerasi 0 – 100 km/jam dalam 4,9 detik.Varian F-Type British Design Edition ini, dibanderol dengan harga Rp 2.899.000.000 miliar (off the road).(UDA)