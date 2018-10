Jaguar Ciptakan Suara Buatan untuk Mobil Listrik

Whitley: Salah satu hal positif dari mobil listrik adalah senyap tanpa suara karena tidak ada mesin pembakaran. Namun tetap saja ini dinggap sebagai salah satu kelemahan untuk unsur keamanan berkendara. Hingag akhrinya Jaguar mengembangkan suara buatan yang mereka berinama audible vehicle alert system (AVAS).



Fitur ini diciptakan sebagai peringatan dini kepada para pengguna jalan raya lainnya. Khusus untuk tunanetra yang banyak mengandalkan kepada indera pendengar dan raba.

Para insinyur dari Jaguar telah mengembangkan sejenis suara yang dapat didengar pada kecepatan hingga 20km/jam sehingga melebihi minimum 56dB(A) yang dipersyaratkan undang-undang Eropa yang akan diberlakukan untuk semua EV baru, mulai dari Juli 2019.Suara I-PACE tersebut telah diuji oleh anggota Guide Dogs for the Blind, lembaga amal di Inggris bagi orang-orang yang terkena kehilangan penglihatan, sebagai bagian dari pengujian yang telah dilakukan oleh Jaguar. Kolaborasi ini juga menandai di mulainya hubungan yang berkelanjutan antara kedua organisasi ini."Absennya suara mesin tradisional dalam kendaraan elektrik memunculkan masalah bagi pejalan kaki yang rentan, seperti orang tunanetra atau yang memiliki gangguan visual. Hal ini terutama berlaku pada kecepatan rendah di pusat kota dan tempat parkir mobil. Oleh karena itu, kami telah mengembangkan AVAS untuk I-PACE guna memastikan keselamatan semua pengguna jalan," ucap Spesialis Teknis Jaguar NVH, Iain Suffield, melalui keterangan resminya."Teknologi kami yang berpotensi menyelamatkan nyawa ini tidak dapat dimatikan. Selain itu, sebagai lembaga amal terkemuka bagi orang-orang memiliki kehilangan penglihatan, kami senang mendapat dukungan dari Guide Dogs for the Blind untuk memastikan bahwa pengujian produk kami melibatkan orang yang benar-benar terpengaruh oleh masalah ini."Para insinyur ini sudah menguji suara buatan tersebut di berbagai lingkungan, termasuk di ruang tanpa gema, perkoraan, dan berbagai ruang lainnya. Suara buaran ini dihasilkan dari speaker yang diletakan di belakang grill, dan dapat didengarkan di segala arah dan tidak dapat dimatikan.AVS akan dibenamkan pertama kali di Jaguar I-Pace 2019. Kemungkin untuk mobil-mobil listrik Jaguar selanjutnya juga akan dibekali fitur ini.(UDA)