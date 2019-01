Toyota GR Supra 2020 Produksi Pertama Terjual Rp29,8 Miliar

Jakarta: Mengawali 2019, rumah lelang Barrett-Jackson di Michigan, Amerika Serikat (AS) baru saja melego beberapa mobil-mobil koleksi keluaran teranyar tahun produksi 2020, seperti Toyota GR Supra yang laku terjual dengan harga sangat fantastis.



Seperti diberitakan Carsccops, sedan sport Toyota GR Supra 2020 itu terjual dengan harga 2,1 juta dolar atau sekitar Rp29,8 miliar dalam lelang amal di rumah lelang Barrett-Jackson di Michigan, AS. Lelang itu dimenangkan oleh filantropis Jeanette dan John Staluppi yang berhak mendapatkan Toyota Supra 2020 produksi pertama.

Menurut Carscoops, fitur yang menonjol pada Toyota GR Supra adalah finishing warna Phantom matte grey, dengan kode VIN unik yang berakhir pada 2020. Pemilihan warna tersebut mengingatkan kekerabatan Supra dengan BMW Z4 Roadster yang serba baru, yang juga banyak digunakan pada banyak model BMW sebagai cat Frozen Grey. Tapi hal itu dibantah oleh Toyota."Warna abu-abu Phantom matte unik untuk Supra dan tidak dibagi dengan model BMW lainnya," kata Manajer Senior, Toyota Product Communications, Nancy Hubbell kepada Carscoops melalui email.Dana dari lelang Toyota Supra 2020 itu selanjutnya diserahkan sebagai sumbangan kepada CEO American Heart Association, Nancy Brown, yang mewakili Bob Woodruff Foundation, kata rumah lelang Barrett-Jakcson dalam pernyataan resminya.Selain Toyota Supra dalam lelang penggalangan dana amal itu, Barret-Jackson juga melelang beberapa supercar lain, seperti Ford GT Heritage Edition 2019, Chevrolet Bumblebee Camaro, Ford Mustang Cobra Jets 2018, MacLaren Senna 2019, Mercedes-Benz G63 2014, Lexus LFA Nurburgring Edition 2012, Saleen S7 Twin Turbo 2005, dan Elenor Mustang yang digunakan dalam film "Gone in 60 Seconds".Supercar ramping Ford GT Heritage Edition 2019 terjual dengan harga 2,5 juta atau sekitar p35,5 miliar, dan dimenangkan pemilik tim NASCAR, Rick Hendrick, dan hasilnya disumbangkan untuk United Way of Southeastern Michigan.Chevrolet Camaro Bumblebee yang berjumlah empat unit, dalam lelang ini terjual dengan harga 525.000 dolar, itu pun sudah termasuk sumbangan tambahan sejumlah 25.000 dolar dari seorang individu.Sedangkan Ford Mustang Cobra Jets 2018 terjual dengan harga 200.000 dolar dan dananya untuk membantu Fighter Country Foundation, yang mendukung program dan layanan di Luke Air Force Base di Arizona.Ada juga Ford Shelby GT500 2020 produksi pertama yang terjual seharga USD1,1 juta atau sekitar Rp15 miliar, yang keuntungan hasil lelangnya akan digunakan untuk penelitian untuk menemukan obat untuk diabetes tipe 1 pada anak-anak. Uang itu akan disumbangkan ke JDRF, organisasi global yang mendanai penelitian diabetes tipe 1.(UDA)