Toyota Gelar Test Drive New Agya di Bandung

Metrotvnews.com, Bandung: Usai meluncurkan New Agya pada 7 April 2017 lalu, disusul publik launch 27 April 2017 di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, PT Toyota Astra Motor (TAM) mengajak jurnalis untuk melakukan test drive mobil tersebut.



Wilayah kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat dipilih menjadi lokasi pengetesan. Daerah ini dipilih karena TAM mengajak mengunjungi sejumlah tempat yang seru, unik, kreatif dan menarik.



"Diharapkan hal ini dapat memberikan gambaran keseruan berkendara dengan New Agya. Mobil yang dibuat untuk kaum muda milenial, yang membutuhkan city car nyaman untuk berbagai aktifitass seru dan mobilitas tiap harinya," papar Rouli Sijabat, Public Relation Manager TAM hari ini.

Tempat-tempat favorit di Kota Bandung seperti Sejiwa Coffe Taman Musik Centrum jadi lokasi hari pertama. Perjalanan berlanjut menuju Dago Giri yang memberikan jalur menanjak dan sempit. Untuk sensasi berkendara dengan New Agya, akan kami ulas pada artikel lain.New Agya lebih stylish dan segar. Tak ada lagi lampu membulat yang terlihat manis. Kini New Agya lebih sporty dan gahar. Grill trapesium membuatnya nampak serupa dengan wajah mobil Toyota lainnya.Mengupas eksterior, wajahnya serupa untuk semua varian. Begitu pula dengan lampu projector serta lampu belakang LED. Hanya desain pelek dan fitur yang membedakan varian bermesin 1.000 cc dan 1.200 cc.Ada dua pilihan mesin New Agya, 1.000cc dan 1.200cc. Mesin 1.000cc New Agya bukanlah versi lama. Jantung pacu berkode KR 3 silinder ini sudah dilengkapi VVT-i. Kapasitas murni 998cc paduan piston 71mm dan stroke 84mm. Daya maksimum 67 PS @6.000 rpm, dengan torsi 89,2 Nm @4.400 rpm.Sedangkan mesin 1.200cc berkode NR berkonfigurasi empat silinder segaris, Dual VVT-i. Kapasitas murni 1.197mm, paduan piston 72,5mm dan stroke 72,5mm. Tenaga puncak 88 PS @6.000 rpm, dan torsi 107,8 Nm @4.200rpm.Harga jual termurah Rp127,6 Juta dan termahal mencapai Rp151,9 juta, on the road Jakarta. New Agya hadir dengan enam warna, putih, silver metalic, hitam, gray metalic, merah dan kuning.(UDA)