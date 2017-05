New Agya Mesin 1.200cc Banyak Dipilih Konsumen

Metrotvnews.com, Bandung: Dikenalkan sejak 7 April 2017 lalu, PT Toyota Astra Motor (TAM), kehadiran New Agya direspon positif konsumen. Total sejak awal peluncuran hingga awal bulan ini, tercatat sudah sekitar 3.900 unit dipesan konsumen.



Kehadiran dua versi mesin pada New Agya yakni 1.000cc dan 1.200cc , menjadi pilihan baru bagi konsumen. Hasilnya, mesin 1.200cc dominan hingga 96 persen dari total 3.900 SPK (surat pemesanan kendaraan) yang masuk.

"Mesin ini pastinya lebih bertenaga, karena sesuai riset banyak yang mau mobil lebih powerfull. Apalagi kebiasaan orang-orang kita mobil harus bisa melewati jalan ekstrim dan diisi penumpang yang banyak," ujar Rouli Sijabat, Public Relation Manager TAM di Taman Musik, Bandung kemarin, 12 Mei 2017.Capaian ini sendiri melebihi ekspektasi TAM yang awalnya menargetkan versi mesin 1.200cc hanya terjual 94 persen saja. Mesin berkode NR dengan empat silinder segaris, Dual VVT-i, 1.197mm mampu hasilkan tenaga puncak 88 PS @6.000 rpm, dan torsi 107,8 Nm @4.200rpm.Sementara itu, mesin 1.000cc yang terpasang juga sudah mendapatkan penyempurnaan dengan kehadiran VVT-i. Kapasitas murni 998cc paduan piston 71mm dan stroke 84mm, dengan daya maksimum 67 PS @6.000 rpm, dengan torsi 89,2 Nm @4.400 rpm."Kalau untuk transmisi, tetap otomatis paling banyak. Awalnya manual yang mendominasi, setelah ada beberapa regional launching otomatis jadi melesat. Karakter orang perkotaan mau yang simpel jadi ya pilih otomatis," lanjut Rouli.Harga jual termurah New Agya mulai dari Rp127,6 Juta dan termahal mencapai Rp151,9 juta, on the road Jakarta. New Agya hadir dengan enam warna, putih, silver metalic, hitam, gray metalic, merah dan kuning.(UDA)