Skoda Siap Debut Kodiaq RS Diesel Terkuat di Paris Motor Show

Paris: Produsen mobil dunia sedang gencar mengembangkan mobil bertenaga listrik. Namun tidak bagi Skoda, yang bersiap untuk debut SUV terbarunya bermesin diesel, yakni Kodiaq RS di Paris Motor Show 2018. Pameran yang akan berlangsung pada 4-14 Oktober mendatang tersebut, bakal momentum pabrikan asal Republik Ceko itu membuat gebrakan.



Mengutip dari Carscoops, pabrikan mobil yang merupakan anak perusahaan Volkswagen group itu, selain tampilannya yang sporty, Kodiaq RS diklaim sangat bertenaga karena mengusung mesin 2.0 liter TDI biturbo, dan disebut sebagai mesin diesel Skoda yang paling kuat yang pernah ada.

Skoda juga mengungkapkan, SUV tujuh penumpangnya itu mampu menyemburkan tenaga 237 daya kuda dengan torsi maksimum mencapai 369 lb ft. Dipadu DSG automatic 7-percepatan dan sistem penggerak semua roda (all wheel drive).Di lintasan lurus Kodiaq RS disebut dapat berakselerasi dari nol hingga 100 km dalam 7 detik datar, degan kecepatan maksimum 220 km per jam. Namun, jika dibandingkan dengan versi unggulan Volkswagen (VW), yakni VW Tiguan Allspace, yang mengusung kapasitas mesin yang sama, akselerasi Skoda disebut lebih lambat 0,3 detik dan kecepatannya maksimumnya lebih rendah 8 km per jam.Meski begitu Kodiaq RS telah dilengkapi dengan Dynamic Sound Boost system yang dapat dikonfigurasi, sehingga bisa meningkatkan soundtrack mesin dieselnya. Fakta lain menyebutkan, bahwa Kodiaq RS memegang rekor lap untuk SUV tujuh penumpang di Nurburgring Nordschleife, dengan catatan waktu 9 menit, 29,84 detik.“Skoda Kodiaq RS adalah ujung tombak baru dalam penawaran SUV kami dan model RS pertama kami di segmen mobil ini. Mesin biturbo yang diusungnya adalah mesin diesel paling kuat dalam sejarah Skoda, yang menggabungkan efisiensi mesin diesel yang bersih dan modern serta performa SUV yang sporty, ”kata CEO mobil, Bernhard Maier.Sementara itu, kepala desain Skoda, Oliver Stefani, menambahkan bahwa Kodiaq RS memliki bemper depan dan belakang yang didesainkhusus, menggabungkan elemen hitam gloss, logo vRS, dan pelek Xtreme 20-inci. Termasuk rem 17-inci dan knalpot bergaya sporty.Untuk interior, yang terliaht paling menonjol adalah jok racing terbuat dari bahan kulit Alcantara, panel instrumen serat karbon dipadu jahitan kontras, dan virtual cockpit gauge clusteryang menawarkan sport view baru dengan lima mode tampilan.Fitur lain termasuk setir racing bawah datar, lapisan atap hitam, pencahayaan ambien, pedal aluminium dan sistem infotainment Bolero standar (opsional Amundsen dan sistem Columbus). Belum diungkap mengenai harga, tapi pabrikan mengatakan, penjualan Kodiaq RS baru akan dimulai setelah pameran Paris Motor Show berakhir.(UDA)