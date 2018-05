Jelang Ramadan, Tiga Range Rover Baru Meluncur

Jakarta: Jaguar Land Rover di Indonesia rupanya masih punya varian mobil andalan untuk dirilis sebelum memasuki ramadan. Tidak tanggung-tanggung, mereka meluncurkan tiga varian langsung sebagai penyegaran Range Rover series yang pernah ada sebelumnya.



Kali ini mereka merilis New Range Rover Luxury 3.0 PE, lalu New Range Rover Sport 3.0 PE dan New Range Rover LWB (long wheel base) 3.0 PE. Namun karena lokasi yang digunakan di Fairmont Hotel Jakarta cukup terbatas, maka mereka hanya membawa 2 varian saja yaitu New Range Rover Luxury dan Sport pada Senin (14/5/2018).

"Mobil ini memiliki sejarah panjang bagi kami di Jaguar Land Rover. Tipe ini merupakan salah satu varian tersukses yang mampu menawarkan kesempurnaan dan kemampuan SUV dengan kemampuan sport car. Beberapa perubahan kami tawarkan di tipe terbaru, termasuk teknologi yang tersaji di kabinnya," klaim Chief Operating Officer PT Wahana Auto Ekamarga (WAE).Di Indonesia, baik Range Rover maupun Range Rover Sport terbaru ini punya desain eksterior yang lebih modern tanpa menghilangkan karakter aslinya. Di bagian depan, kini berbekal lampu Matrix LED dengan desain yang tajam, berpadu dengan grill berdesain baru serta bumper depan yang profilnya kini lebih agresif. Hadirnya Daytime Running Lights (DRL) khas Range Rover Sport mempertajam karakternya sebagai sebuah SUV performa tinggi.Tak kalah serunya, bagian dalam. sistem infotainment Touch Pro Duo dengan dua buah layar sentuh berukuran 10 inci didukung oleh sistem audio Meridian berkualitas tinggi serta dukungan sistem navigasi. Di baris kedua, penumpang juga mendapatkan layar hiburan 8 inci yang menjamin perjalanan tetap nyaman dan menyenangkan.Kemudahan penumpang untuk dapat tetap berkerja di dalam mobil dilayani oleh 14 poin sumber listrik, termasuk soket listrik domestik yang memungkinkan Anda tetap dapat menggunakan laptop tanpa perlu menggunakan inverter. Kesejukan selama berada di dalam kabin didukung oleh penyejuk udara 3-zone climate control serta Cabin Air Ionisation yang bekerja untuk menjaga udara di dalam kabin tetap bersih.Berbeda dengan tipe sport, tipe luxury dihadirkan beberapa pilihan termasuk tempat penyimpanan lebih banyak, lalu jok mobil yang sudah dilengkapi dengan fitur pemijat hot stone.Pilihan mesin yang dihadirkan cuma V6 3,0 liter disuntik supercharger. Mesin ini menghasilkan tenaga puncak 340 PS pada 6.500 rpm dan torsi maksimal 450 Nm sejak 3.500 rpm.Mendukung kemampuannya berkendara di segala medan, Range Rover series ini telah memiliki fitur terrain response® milik Land Rover yang memberikan pilihan mudah dalam menghadapi rintangan di berbagai permukaan jalan. Untuk sistem keselamatan, deretan fitur keselamatan modern telah dijejali di dalamnya, antara lain cornering brake control (CBC), roll stability control (RSC), dynamic stability control (DSC), electronic traction control (ETC), hill descent control (HDC), hill launch assist hingga lane departure warning.Perbedaan yang paling signifikan antara keduanya, tentu adalah setup mesin. Lantaran versi sport ditujukan untuk penggunaan sendiri. Sementara untuk tipe luxury bagi mereka yang kebanyakan berada di kursi belakang.New Range Rover Sport 3.0 ditawarkan Rp2.999.000.000, lalu Range Rover Short Rp3.699.000.000 dan Range Rover LWB Rp4.199.000.000 masih off the road. Tentunya harga ini akan menyesuaikan dengan customized part yang ditambahkan penggunanya.(UDA)