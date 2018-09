All New Suzuki Ertiga Tambah Tujuan Ekspor ke Amerika Latin

Jakarta: Suzuki sudah memulai pengiriman ekspor All New Ertiga ke 22 negara. Jika membandingkan dengan Ertiga generasi sebelumnya, kini pabrikan berlogo S Prisma ini memasukan tujuan baru yakni Amerika Latin.



"Ttoal tujuan ekspor 2018 ini sebanyak 51 negara berasal dari Asia, Timur Tengah, Amerika Latn, Karibia, dan Oseania. All New Ertiga akan berkontibusi pada 22 negara, diantaranya Meksiko. PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) membidik Meksiko sebagai salag satu negara tujuan utama ekspor All New Ertiga untuk pasar Amerika Latin karena Meksiko merupakan negara di benua Amerika yang memiliki pangsa pasar yang besar dan potensial," ujar Departemen Head of Ekspor PT SIM, Hady Surjono Halim, melalui keterangan resminya.

Total dari 22 negara yang sudah mulai pengirimannya, rival Toyota Avanza dan Mitsubishi Xpander ini ditargetkan mencapai 12 ribu unit hingga Maret 2019. Kemudian dari 22 negara tujuan, 15 di antaranya bertujuan ke Amerika latin dan Karibia dengan target 2.600 unit hingga Desember 2018.Secara keseluruhan, selain Meksiko terdapat juga beberapa negara di Amerika Latin lainnya yang menjadi tujuan pasar ekspor seperti Cili, Peru, Bolivia, dan negara-negara di kepulauan Karibia. Selain All New Ertiga, juga akan dikirimkan APV pick up dan van sebanyak 4.310 unit untuk Januari-Desember 2018.Suzuki juga akui pengiriman All New Ertiga ke Amerika Latin karena sudah menyesuaikan dengan spesifikasi di negara tujuan. Termasuk sudah mencapai standar EURO 4 dan EURO 5 sesuai standar emisi internasional.Selain itu mesin yang digunakan juga cocok untuk kondisi di berbagai negara. Kemudian negara-negara Amerika Latin juga menyukai mobil-mobil penumpang subcompact, SUV, dan Citycar.(UDA)