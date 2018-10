All New BMW Seri-3 yang Semakin Lega

Paris: BMW akhirnya memperkenalkan All New Seri-3 di Paris Motor Show 2018. Salah satu sedan terlaris di dunia tersebut, kini hadir dengan ukuran yang lebih besar dan tentu kabin lebih lega.



Jika bodi All New Seri-3 sebelumnya menggunakan kode F30, kini beralih ke G20. Ubahan ini turut mempengaruhi dimensi mobil sedan rival Mercedes-Benz C-Class tersebut.

Mobil generasi ke-7 kini memiliki dimensi lebih panjang 85 mm, lebih lebar 16 mm, lebih tinggi 1 mm, dan wheelbase-nya bertambah 41 mm. Tapi jika dihitung bobot keseluruhan kini lebih ringan 55 kg.Bagian fascia kelihatan lebih agresif dengan lampu utama teknologi LED. Lampu depan ini sinarnya mampu menjangkau hingga 530 meter. Di bagian bawah bumper terdapat T-shaped air intake yang berpadu dengan foglamp LED.Sementara di bagian buritan, desain lampu belakang terlihat unik berdesain L-shaped dengan konsep 3 dimensi. Sekilas mengingatkan kepada desain mobil lain yakni Lexus.Menambah unsur sporty, knalpot ganda tersemat di bumper belakang. Tampil agresif semakin terasa dengan kisi-kisi udara.Ubahan interior juga cukup mencolok. Khususnya sektor dasbor dengan layar besar 12,3 inci, serta panel tengah dengan desain BMW live cockpit professional.Di konsol tengah terdapat berbagai tombol mulai dari mulai dari start/stop button, tombol parking brake, mode berkendara, hingga iDrive controller semua bersatu di dekat tuas transmisi.Kenop putar untuk mengaktifkan lampu utama yang ada di generasi sebelumnya, kini berganti dengan tombol yang simpel.Desain jok juga baru. Apalagi dengan balutan kulit Vernasca yang semakin memberikan kenyamanan penumpang.BMW juga sudah mengadopsi ambient light untuk disesuaikan dengan suasana perjalanan. Untuk menunjang sistem keamanan, ketika pintu dibuka maka ambient light yang berada di doortrim menyala kedip-kedip warna merah.Nah jantung pacunya masih mengandalkan mesin 2.000 cc TwinTurbo. Di varian All New 330i memiliki tenaga mencapai 255 daya kuda dan torsi 400 nm.BMW baru akan memasarkan All New Seri-3 per Maret 2019. Kira-kira kapan masuk ke Indonesia?(UDA)