Gaya dan Mesin Baru, New Jeep Renegade

Amerika Serikat: Jeep akhirnya membocorkan New Renegade jelang peluncurannya beberapa saat lagi. SUV Compact ini mendapatkan sejumlah perubahan minor alias facelift dan perubahan teknologi.



Menilik tampilannya, Jeep masih mempertahankan bentuk body Renegade. Cuma pabrikan mobil asal Amerika Serikat ini memberikan tampilan baru melalui penggantian lampu utama, grill, pelek, lampu belakang, dan beberapa bagian lainnya.



Bahkan Jeep mengklaim perubahan desain lampu utama, lampu kabut, hingga LED Daytime membuat visibilitas meningkat 50 persen dibandingkan lampu berteknologi halogen. Kemudian sebagai tambahan, Jeep juga menawarkan tujuh pelek yang berbeda dengan ukuran mulai dari 16-19 inci.

Beralih ke interior, Jeep juga melakukan ubahan ringan. Mulai dari perombakan center consol yang kini dilengkapi dengan tempat untuk meletakan gawai, mengubah desain tempat meletakan minuman dan tempat penyimpanan barang. Bahkan untuk model New Renegade dilengkapi dengan lubang USB, hingga FCA Uconnect infotainmet system di layar berukuran 7 inci atau 8,4 inci yang mendukung sistem Apple CarPlay dan Android Auto.Kemudian beberapa bagian juga bisa dipersonalisasi sesuai dengan kemauan pemiliknya. Konsumen bisa memilih bahan untuk jok dengan model benang yang kontras.Soal urusan dapur pacu, Jeep memberikan beberapa pilihan mesin baru untuk disematkan di balik kap mesin. Mulai dari 1.000 cc 3-silinder, 1.300 cc 4-silinder, hingga mesin terbaru 1.600 cc dan 2.000 cc Multijet II Diesel. Nantinya tenaga tersebut disalurkan ke roda melalui 6-percepatan manual, transmisi dual dry clutch, atau transmisi 9-percepatan otomatis.Jeep berencana menghadirkan New Renegade mulai September 2019 di Eropa. Tidak menutup kemungkinan Garansindo Group juga membawa New Renegade ke Indonesia mengingat mereka mendistribusikan Jeep di tanah air.(UDA)