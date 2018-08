Tampilan New Hyundai H-1 2018 Terlihat Lebih Modern

Jakarta: PT Hyundai Mobil Indonesia menghadirkan New Hyundai H-1 2018 dengan tampilan baru pada tahun ini. Banyak pembaruan dari berbagai sisi.



Mobil ini memiliki desain yang stylish, dipadu dengan kapasitas kabin yang luas serta kenyamanan di semua baris tempat duduk membuat New Hyundai H-1 2-18 menjadi kendaraan MPV keluarga yang modern dan dinamis.

(Foto: Dok. Hyundai)

Dari sisi power train, New Hyundai H-1 2018 memiliki mesin gasoline 2.4 MPi dan mesin diesel 2.5 CRDi e-VGT yang dilengkapi dengan transmisi automatic.Sementara itu, pembaruan New Hyundai H-1 2018 dapat terlihat pada bagian front ekterior, yakni New Chrome-coated radiator grille dengan desain horisontal, New Front bumper, New Foglamp dengan LED Daytime Running Light, New Projection Head Lamp dengan LED type, New Design Electric Outside Folding Mirror dengan LED Side Repeater, dan New Design Alloy Wheel dengan ukuran ban 235/60/R17.Kemudian pembaruan di sisi samping dan belakang mobil terlihat pada New Side List Chrome, New Design Rear Spoiler dengan High Mount Stop Lamp, dan New Rear Combination Lamp dengan LED type.Pembaruan juga terjadi pada bagian interior New Hyundai H-1 2018 yaitu:1. Tilt & telescopic dengan leather wrap steering wheel2. Auto light control.3. New pattern leather seat.4. New audio 2DIN DVD + touch screen monitor CD + MP3 + Radio + Bluetooth + Android & iOS ready.3. Electric ottoman leather seat untuk type royale.4. New 2nd row swivel seat untuk type XG dan Elegance, dimana posisi bangku baris kedua dapat berputar 180 derajat.5. New cooling glove box yang sekarang sudah menjadi kelengkapan standard.New Hyundai H-1 tersedia dalam varian elegance dengan kapasitas 11 penumpang, varian XG dengan kapasitas delapan penumpang, dan varian Royale dengan kapasitas tujuh penumpang. New Hyundai H-1 2018 tersedia warna tan brown, hyper silver, timeless black, dan artic white.(ROS)