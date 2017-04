Toyota Optimis New Agya Terjual 3.000 Unit Tiap Bulan

Metrotvnews.com, Jakarta: Hadir sejak 2013 lalu, Toyota Agya mampu mencuri perhatian masyarakat dengan menjadi entry hatchback terlaris di segmennya. Sampai Maret 2017, telah terjual sebanyak 197.310 unit.



Tak heran rasanya jika mobil ini ditargetkan mampu terjual hingga 3.000 unit tiap bulannya. "Target market mobil ini adalah anak muda serta sebagai mobil pertama dan additional car," ungkap Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto.

Optimisme Henry lantaran mobil ini semakin lengkap fitur serta piranti keamanannya. Soal harga yang saling bergesekan dengan Toyota Etios maupun Toyota Calya, diyakini tak akan mengganggu performa New Agya."Harganya memang mirip-mirip, tapi ketiga mobil ini beda peruntukan. Calya untuk keluarga muda, yang butuh kapasitas tujuh kursi, Etios untuk konsumen yang mau five seater tapi butuh ruang lebih besar," lanjut Henry.New Agya hadir dengan dua pilihan mesin, 1.000cc dan terbaru 1.200cc. Mesin 1.000cc New Agya sudah dilengkapi VVT-i. Kapasitas murni 998cc paduan piston 71mm dan stroke 84mm. Daya maksimum 67 PS @6.000 rpm, dengan torsi 89,2 Nm @4.400 rpm.Sedangkan mesin 1.200cc berkode NR berkonfigurasi empat silinder segaris, Dual VVT-i. Kapasitas murni 1.197mm, paduan piston 72,5mm dan stroke 72,5mm. Tenaga puncak 88 PS @6.000 rpm, dan torsi 107,8 Nm @4.200rpm.Tujuh varian yang ditawarkan mulai dari tiga varian mesin 1.000 cc yakni Agya 1.0 E M/T Rp127,6 juta, Agya 1.0 G M/T Rp131,5 juta, Agya 1.0 G A/T Rp144,4 juta.Kemudian mesin 1.200cc yang hadir dalam empat varian, yakni Agya 1.2 G M/T Rp134,6 juta, Agya 1.2 G A/T Rp147,6 juta, Agya 1.2 M/T TRD Rp138,8 juta dan Agya 1.2 A/T TRD Rp151,9 juta.(UDA)