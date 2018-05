Range Rover Velar Kini Tersedia Varian Diesel

Solihull: Jaguar Land Rover (JLR) terus mengembangkan Range Rover Velar untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Salah satu yang kini ditawarkan oleh pabrikan asal Inggris tersebut adalah Range Rover Velar bermesin diesel.



JLR menjelaskan kalau saat ini Range Rover Velar dibekali dengan mesin D275 3.000 cc V6 sebagai pilihan. Kemudian ada sejumlah fitur juga yang ditambahkan untuk meningkatkan kenyamanan dan menekan emisi gas buang.

Mesin Diesel D275 ini merupakan pengembangan dari mesin D240 dan lebih bertenaga. Mesin diesel terbarunya ini sanggup hentakan tenaga 271 hp dengan torsi 625 Nm."Kami memberikan konsumen Range Rover Velar lebih banyak pilihan dengan mesin diesel terbaru, terlebih untuk personalisasi dan teknologi terkini," ujar Marketing Executive JLR, Finbar McFall, dikutip dari Carsoops.Range Rover Velar juga telah dilengkapi sistem driver assistance yang terdiri adaptive cruise control with steering assist. Mobil asal Inggris ini juga telah dibekali high-speed emergency braking system, rear camera, front and rear parking aids, driver condition monitor, emergency braking, dan lane keep assist.Konsumen Range Rover Velar juga bisa mendapatkan fitur tambahan adaptive dynamics. Fitur ini dapat memonitor pergerakkan ban dan bodi kendaraan 500 kali setiap detiknya.Di bagian interior, konsumen bisa mendapatkan lebih banyak pilihan suasana. Hal ini dikarenakan JLR bekerja sama dengan perusahaan tekstil asal Denmark, Kvadrat, untuk seluruh jok.Di Inggris, Range Rover Velar Diesel D275 dihargai sekitar USD67.618 atau berkisar Rp944 juta. Angka ini tentu akan meningkat jauh ketika di pasarkan di tanah air.(UDA)