Mercedes-Benz 300SL 1955 Gullwing ini Raib Dicuri

Jerman: Tak jarang kisah fiksi dan non fiksi atau sebuah peristiwa dalam alur cerita film jadi kenyataan. Seperti film Gone in 60 Seconds yang mengsisahkan aksi pencurian mobil-mobil mewah oleh kakak beradik Kip dan Memphis Raines. Dalam kehidupan nyata, Thomas Rosier adalah salah satu korbannya.



The Sunday Times melaporkan, Mercedes-Benz 300SL 1955 Gullwing langka milik Thomas jadi korban keganasan pencuri mobil yang meggondolnya dari depan Hotel Dorint di Nurburgring, Rhineland-Palatinate, Jerman.



Thomas mengatakan, mobilnya hilang antara pukul 01.30 dan 10.00 pada 11 Agustus 2018. Menurutnya, coupe Jerman yang ikonik itu diparkir di depan hotel karena garasi atau parkir dalam hotel penuh.

(UDA)