India Susul Indonesia Pasarkan Datsun Go dan Go+ Terbaru

New Delhi: Datsun saat ini punya sejumlah produk yang dipasarkan secara global, di antaranya ada Go dan Go+. Model terbaru keduanya sudah rilis untuk pasar Indonesia beberapa waktu lalu.



Setelah Indonesia, India akan menjadi negara selanjutnya yang menikmati model terbaru mobil-mobil tersebut. September disebut akan menjadi waktu kemunculan dua produk andalan brand Jepang ini.



Secara tampilan baik versi Indonesia dan India tak akan ada perbedaan signifikan. Eksteriornya sudah lebih modern dengan ubahan pada bumper yang kini dibubuhi lampu DRL LED.

Bagian interior pun juga persis sama, jok depan model baru, panel instrumen kini dengan takometer, desain dashboard yang lebih segar hingga tempat penyimpanan botol air minum.Soal mesin masih akan pakai tiga silinder segaris berkapasitas 1.200 cc. Untuk pasar India, transmisi otomatis yang digunakan adalah AMT bukan CVT seperti di Indonesia, untuk menyesuaikan selera konsumen disana.(UDA)