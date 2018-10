Ford GT500 Bekas John Cena Laku Terjual Rp23 miliar

Amerika Serikat: Ford berhasil memenangi gugatan melawan WWE Superstar yang juga aktor, John Cena atas penjualan supercar Ford GT500. Cena dituduh ingkar janji karena melanggar kontrak yang menyatakan bahwa Cena tidak akan menjualnya selama dua tahun pertama kepemilikan.



Dilaporkan Carscoops, atas gugatan tersebut Cena harus menyerahkan keuntungan yang dia hasilkan dari penjualan mobil. Sebelumnya pegulat profesional itu menjual mobilnya ke sebuah dealer.

Kemudian oleh dealer dijual ke seorang petani kaya yang tinggal di California, Amerika Serikat (AS). Seminggu sebelum dilelang, sang pemilik memutuskan untuk menjualnya kembali.Kini supercar Ford GT500 bekas Cena sudah menemukan pemilik baru, yang menebusnya seharga USD1,54 juta atau sekitar Rp23 miliar, di lelang Russo and Steele’s Monterey Car Week, Dallas, Amerika Serikat (AS), Agustus lalu.Sang pemilik baru yang merupakan tangan keenam membeli GT500 dalam kondisi yang masih baik. Angka ordometer GT500 baru menunjukan jarak tempuh 636 mil atau 1.023 km.Apa yang dialami Ford menjadi pelajaran penting bagi pihaknya untuk membuat perjanjian dengan pihak lain. Karena mobil tidak lagi berada di tangan pemilik aslinya, upaya Ford untuk memblokir lelang pun gagal.(UDA)