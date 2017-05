New Viero Midi, Karoseri Baru Buat Mudik Lebaran

Metrotvnews.com, Jakarta: Rahayu Sentosa kembali mengeluarkan rancangan terbarunya yakni New Viero Midi. Model ini merupakan pengembangan dari Viero yang sudah mereka pasarkan sebelumnya.



“Tahun lalu kami memperkenalkan varian Jetliner menjelang musim liburan Idul Fitri dan akhir tahun di tutup dengan model Jetliner Double Decker. Tahun 2017 kami perkenalkan New Viero Midi bus,” kata Marketing Manager Rahayu Santosa, Chrystianto Sutard, melalui keterangan resminya.



Lahirnya New Viero Midi karena saat ini semakin banyak sasis bus medium berukuran besar. Berbeda dengan Viero yang diperuntukan bus di kelas medium.



New Viero Midi disebut sebagai bus medium berukuran besar karena bisa menampung lebih dari 35 orang penumpang. Sedangkan Viero di kelas bus medium hanya sanggup mengangkut 25-30 orang penumpang.



Sebagai contoh, New Viero Midi bisa dibangun di atas sasis Mercedes-Benz OF-917. Karoseri ini sangat cocok diaplikasikan di sasis yang memiliki dua ukuran wheel base yakni 5,3 meter dan 4,2 meter, serta dimensi panjang 9–10 meter, lebar 2,15 meter, dan tinggi 3,5 meter.



Jika melihat data spesifikasi Mercedes-Benz OF-917, sasis ini memang diperuntukan bus berukuran medium. Bahkan di klaim sasis ini sanggup membawa penumpang hingga 40 orang.



Hal ini berkat mesin 4D34i BSIII 3.900 cc bertenaga 170 daya kuda dan torsi 520 Nm. Kemudian tenaga disalurkan ke roda melalui gearbox M036S6 Sychromesh 6-percepatan.



"Kami berharap musim liburan ini, kami memulainya dengan New Viero Midi untuk mengikuti jejak Jetliner yang sukses tahun lalu,” ujar Chrystianto.

(UDA)