Impresif! Ignis Langsung jadi Bintang Baru Suzuki

Metrotvnews.com, Jakarta: Suzuki merilis produk terbarunya Ignis pada pertengahan April kemarin. City car bergaya SUV ini merupakan produk yang didatangkan langsung dari India, seperti halnya Splash dan Celerio yang tak lagi diniagakan.



Mobil ini pun cukup impresif lantaran menjadi bintang baru bagi Suzuki. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bahkan perlu menambah unit test drive dalam sebuah pameran otomotif yang digelar di Kemayoran, Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain ingin menjajal langsung, yang mendatangi area pameran untuk melihat langsung tak pernah surut. Tak heran jika Suzuki sukses menerima 812 unit pesanan untuk Ignis ini, dan bergelar Best Buy Car."Strategi kami menghadirkan Suzuki IGNIS sebagai magnet utama di booth kami berhasil, dan ini terbukti dengan penghargaan yang diberikan, sebagai Best Buy Car," ujar Setiawan Surya, selaku 4W Deputy Managing Director SIS.Ignis dilengkapi dengan mesin 1.200 cc bertenaga 84 daya kuda (dk) dengan torsi 115 Nm. Mesin ini sama dengan yang ditawarkan Ignis di India. Mobil ini tersedia dalam tiga varian, GL, GX M/T dan GX A/T, harga jualnya mulai dari Rp139,5 juta dan tertinggi Rp169,5 juta.Jika menilik dimensi dan mesin, Ignis bersaing dengan Honda Brio, Daihatsu Ayla, Toyota Agya, atau Mitsubishi Mirage. Namun jika menilik desainnya, Ignis melenggang sendiri tanpa lawan di Indonesia.(UDA)