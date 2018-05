Datsun Pasang Teknologi dan Desain Baru di New Go & Go+ Panca

Jakarta: Datsun Indonesia memberikan penyegaran untuk Go dan Go+ Panca. Kedua mobil rakitan Purwakarta tersebut hadir dengan sejumlah perubahan di eksterior, interior, dan teknologi baru.



President Director PT Nissan Motor Indonesia, Eiichi Koito, menjelaskan ada banyak perubahan yang dilakukan untuk kedua mobilnya tersebut. Mereka melakukan perubahan ini setelah melakukan riset kemauan masyarakat Indonesia.



“Kedua model baru ini menawarkan pengalaman Datsun yang baru bagi pelanggan kami. Kombinasi desain yang segar, fitur-fitur modern, dan teknologi mumpuni dalam kemasan harga yang tetap kompetitif menjadikan New Datsun GO dan New Datsun GO+ jawaban atas kebutuhan kaum muda Indonesia yang menginginkan mobil yang merefleksikan kepribadian mereka dengan penuh gaya,” ungkap Eiichi Koito Senin Malam (7/5/2018) di Empirica Jakarta.

Melirik keduanya, tampilannya lebih sporty dan disesuaikan dengan jiwa muda konsumen di Indonesia. Terlebih dari penggunaan bumper baru, grill dengan motif honey comb yang lebih besar, aero kits, hingga spoiler belakang. Khusus untuk model New Go+ Panca mendapatkan beberapa aksen krom di bagian bawah bumper.Tampilan sporty juga ditunjukan dengan hadirnya DRL yang tersemat di bagian bumper, terpisah dengan lampu utama. Selain itu sektor pelek kini lebih besar dengan ukuran 14 inci.Di bagian interior, baik New Go dan New Go+ Panca mengalami perubahan yang sangat signifikan. Panel dashboard berubah signifikan dengan menghadirkan kombinasi warna hitam dan beige untuk New Go+ serta hitam dan silver untuk New Go.Selain itu, tuas rem tangan pun berpindah dari panel dashboard ke consol tengah. Efek lainnya adalah jok depan yang dahulu menyatu, kini dipisah dan disesuaikan dengan postur rata-rata orang Indonesia."Jok ini membuat penumpang lebih nyaman dan membuat penumpang tidak cepat lelah," tambah Head of Datsun Indonesia, Masato Nakamura, dikesempatan yang sama.Desain trim pintu juga berubah dengan kantong penyimpanan yang lebih besar. Sedangkan glove box juga di desain dengan ukuran besar mencapai 9,5 liter.Fitur baru juga disematkan dengan hadirnya headunit 2-din 6,75 inci yang terkoneksi MP3, USB, AUX, Bluetooth, hingga gawai bersistem iOS dan Android. Selain itu ada juga fitur power window di bagian belakang, spion elektrik dengan lampu sein, auto-headlights, follow-me-home system, front wiper with intelligent wiping system, hingga high response linear suspension.Khusus untuk New Go kini sudah tersedia dengan pilihan transmisi CVT. Transmisi ini mengadopsi dari Nissan, dan seperti yang disematkan di model Datsun Cross.Jantung pacu masih menggunakan mesin yang lama. Mesin 1.200 cc tiga silinder 68 ps untuk transmisi manual dan 78 ps untuk transmisi CVT, serta torsi 104 nm.Baik New Go dan New Go+ Panca sudah bisa di pesan di dealer-dealer resmi mereka per 8 Mei 2018. New Go dibanderol dengan harga mulai dari Rp102,990 juta hingga Rp142,190 juta, kemudian New Go+ Panca dibanderol Rp112,380 juta sampai Rp133,990 juta."Kalau produksi pertama memang untuk dealer sebagai unit display dan unit test drive. Setelah itu konsumen dan secepatnya sudah bisa diantarkan kepada konsumen mulai bulan ini juga," ujar Head of Marketing Datsun Business Unit Christian Abraham Gandawinata.(UDA)