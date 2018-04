New Bentley Bentayga Gunakan Mesin V8 Porsche Panamera

Crewe: Bentley berencana menghadirkan New Bentayga dengan mesin V8. Mesin ini rencananya akan menggunakan mesin yang sama dengan Porsche Panamera. Lebih tepatnya Bentayga terbaru ini akan menggunakan mesin V8 4.000 cc twin-turbo yang sama dengan Porsche Panamera Turbo.



Diperkirakan Bentayga baru ini akan miliki tenaga hingga 542 daya kuda dan torsi 770 nm. Akselerasinya pun tidak main-main, 0-100 kilometer per jam bisa ditempuh hanya 4,5 detik. Sedangkan kecepatan puncaknya bisa mencapai 290 kilometer per jam.



Hal ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Mengingat Bentley dan Porsche masih berada di bawah bendera Volkswagen Group.

Selain itu suara mesin V8 bakal ditunjang oleh knalpot twin-quad. Sektor pengereman akan menggunakan ceramic-carbon, hingga beberapa fitur performa yang bisa disesuaikan dengan sang pemiliknya.New Bentayga V8 ini juga dilengkapi dengan Bentley Dinamic Ride. Fitur ini memungkinkan sistem elektronik mengatur manuver body ketika menikung, sehingga akan lebih stabil, nyaman, dan handling lebih baik.Di bagian inteiror juga akan mengalami banyak perubahan. Nantinya mereka akan memadukan antara serat karbon dan material kayu, serta beberapa pilihan untuk lingkar kemudi.Rencananya mobil ini akan tampil perdana di Beijing Auto Show 2018. Silahkan tunggu saja detail selanjutnya di Medcom.id.(UDA)