McLaren Boyong 720s Velocity Edition ke Jakarta

Jakarta: Mendengar nama McLaren, yang terlintas di benak kita adalah mobil dan balapan. Bukan tanpa alasan produsen otomotif asal Inggris tersebut dikenal akan kedua hal ini, lantaran kiprahnya di balap F1 tidak bisa dipandang sebelah mata.



Tak heran jika McLaren Jakarta memamerkan Super Series baru mereka, yaitu 720s Velocity Edition buatan McLaren Special Operation (MSO). Yang menarik adalah, supercar ini diklaim sebagai salah satu model limited edition dari lima model yang ada di Asia Pasifik, dan diproduksi hanya 10 unit di seluruh dunia.

“Kami senang untuk mengubah imajinasi pelanggan kami menjadi kenyataan, McLaren Special Operation memungkinkan pelanggan untuk memperluas kebebasan kreatif mereka ketika datang untuk menyesuaikan mimpi mereka McLaren. Setiap McLaren berbeda dan unik," kata CEO McLaren Jakarta, Irmawan Poedjoadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/6/2018).Irmawan mengungkapkan bahwa Super Series McLaren generasi kedua ini menawarkan performa mesin yang handal. Mesin V8 Twin Turbo 3.994cc yang diusungnya disebut dapat memuntahkan tenaga 720 daya kuda. Jangan heran jika mobil ini dapat melesat dari 0-1oo km per jam dalam 2,9 detik, dengan kecepatan tertinggi mecapai 341 km per jam.Tenaga mesin mencapai 710 daya kuda pada 7.250 rpm, sementara torsi maksimum 770 nm pada 5.500 rpm. Tenaga disalurkan ke roda melalui transmisi tujuh percepatan seamless shift gearbox. Tak hanya performa mesinnya yang gahar, penampilan 720s Velocity yang termasuk dalam kategori MSO Bespoke juga terlihat menggoda, dengan kombinasi warna Volcano red dan Nerello red.Berkat penggunaan bahan carbon fiber 720s Velocity diklaim punya bobot tubuh yang ringan dari versi biasa. Penggunaan carbon fiber meliputi bagian kap mesin, aero bridges, service cover dan rear deck. Termasuk fextended sill covers dan facia vents. Melengkapi penampilannya yang gagah, 720s Velocity mendapatkan pelek berwarna Bronze dengan gloss finishing yang serasi dengan keseluruhan kombinasi warna.Sementara bagian kabin 720s Velocity mendapat sentuhan Bespoke Velocity interior dari Carbon Black Alcantara, dipadukan dengan Harissa Red Leather, dan Velocity Dedication Plate yang membuat supercar ini terlihat semakin ekseklusif. Sayangnya, McLaren belum mau memberikan bocoran banderol harga mobil 720s Velocity.Sebagai informasi, showroom McLaren Jakarta yang bertempat di Pacific Place Mall lantai G-38, bakal berpindah ke Jalan Sultan Iskandar Muda No. 27, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Perubahan lokasi ini guna memenuhi sales, service, dan sparepart concept dan kenyamanan bagi para pelanggannya.(UDA)