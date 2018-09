Inggris: Pembalap sepeda Jean Claude Rude pecahkan rekor Slipstream. Yakni bersepeda di belakang Porsche Cayenne Turbo dengan kecepatan tinggi. Slipstream adalah titik di belakang objek bergerak, di mana sepeda bergerak secepat objek di depannya.



Untuk memecahkan rekor tersebut, Rude harus melakukan sejumlah persiapan mulai dari fisik, sepeda hingga mobil yang akan digunakan. Sepeda yang digunakan Rude didesain khusus oleh arsitek Neil Campbell, yang dicptakan menggunakan bahan serat karbon dan bagian cetakan 3D.



Termasuk fitur gigi roda yang dapat diganti, jarak sumbu roda lebih panjang daripada sepeda konvensional, serta menggunakan ban yang dibuat khusus.

Sementara pengemudi Porsche Cayenne Turbo adalah dua juara balap drag asal Inggris, yakni Andy Frost, yang membantu menarik sepeda hingga kecepatan 177 km per jam, dan melepaskannya agar pengendara sepeda berakselerasi pada kekuatan ototnya sendiri.Lintasan Bandara Elvington Airfield di Yorkshire, Inggris, menjadi saksi bagi Rude dalam melakukan aksinya. Ia berhasil memecahkan rekor barunya pada kecepatan 239 kilometer per jam. Prestasi itu sekaligus memecahkan rekor yang Ia torehkan sebelumnya, yakni 217,7 km per jam.“Saya mengayuh, lebih keras dan lebih keras, sebelum saya keluar dari mobil lebih dari 160 km per jam dan menundukkan kepala dan memberikannya semampu saya. Ini adalah perasaan yang luar biasa untuk mendapatkan 239 km per jam di landasan pacu yang sedemikian singkat adalah sesuatu yang saya harapkan,” kata Rude seperti dirilis Autoevolution.(UDA)