Tawarkan Kepuasan, Kunci Honda Riset All New Brio

Jakarta: Akhir pekan lalu, PT Honda Prospect Motor (HPM) akhirnya mulai mengirim unit All New Brio kepada 200 pemesan pertamanya sejak diluncurkan di ajang pameran GIIAS 2018. Meski baru bisa memberikan kepuasan kepada para pemesan pertamanya, tapi brand mobil berlogo H tegak itu menggaris bawahi tiga macam kepuasan.



Hal ini diungkapkan langsung oleh Assistant Manager Public Relation Department PT Honda Prospect Motor (HPM), Yulian Karfili mengawali sesi test drive All New Brio di Bali hari ini, Rabu (17/10/2018) kepada medcom.id.

"Jadi All New Brio ini kami riset berdasarkan untuk mengakomodir tingkat kepuasan konsumen terhadap mobil berdimensi kecil tersebut. Kepuasan pertama adalah saat melakukan pembelian. Kemudian kepuasan kedua adalah saat mereka menggunakan dan memiliki mobil tersebut. Sementara yang terakhir adalah ketika mereka menjual kembali mobilnya," klaim Arfi, sapaan akrabnya.Kepuasan dalam hal pembelian yang dimaksudkan oleh Arfi adalah kenaikan harga jual versi terbaru mobil mungil itu, diklaim rendah untuk asumsi cicilan selama lima tahun. Apalagi ketika membandingkan dengan versi sebelumnya dan juga dengan kompetitornya yang lain.Kepuasan kedua adalah soal kebanggaan dalam memilikinya dan pengalaman berkendara yang diklaim lebih dinamis. Kabin yang lebih lapang, kemudian karakter yang tetap lincah namun kini lebih stabil karena jarak antar roda lebih panjang, diklaim membuat mobil ini punya banyak keunggulan dibanding rivalnya.Hal ketiga yang menurut Arfi bakal membuat penggunanya merasa sangat puas adalah saat menjual kembali mobil tersebut. Dengan angka depresiasi harga rata-rata 7 persen menjadi yang paling kecil di antara semua tipe mobil bekas. Bahkan dari tipe Low MPV sekalipun, membuat penggunanya lebih puas saat menjual mobil itu kembali.Ilustrasi yang diberikan Arfi terhadap mobil ini, diklaim menjadi keunggulan tersendiri bagi pengguna mobil tersebut. Tentunya Toyota melalui Agya dan Daihatsu melalui Ayla-nya, butuh upaya lebih baik untuk melampaui fakta yang ada di Brio. Terutama soal harga jual kembali yang mencerminkan banyak keunggulan di mobil satu ini.(UDA)