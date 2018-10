Musim Hujan, Perhatikan Kondisi Karet Boot Steer

Jakarta: Ada beberapa hal yang wajib diwaspadai pemilik kendaraan roda empat atau mobil saat musim hujan. Yaitu memastikan karet boot steer masih dalam kondisi baik alias tidak rusak, karena komponen yang satu ini perlu dijaga dari ancaman air.



Boot steer berfungsi untuk melindungi atau membungkus as rack steer dari kotoran dan air yang masuk. Letak as rack steer yang terdapat di bawah sangat mudah untuk kemasukan air atau kotoran.

Jika as rack steer kemasukan air atau kotoran, maka akan berakibat as rack steer berkarat, seal bocor, hingga as tergores. Karat dan goresan akan menyebabkan kebocoran oli power steering sehingga kerja pompa power steering tidak maksimal, dan akan mengakibatkan kerusakan dalam jangka waktu tertentu.As rack steerMencegah lebih baik dari pada memperbaiki. Maka yang perlu diperhatikan adalah memeriksa karet boot steer di mobil anda. Pastikan kondisi boot steer dalam keadaan baik karena usia pakai mempengaruhi kondisi boot steer.Jika kondisi karet boot steer dalam keadaan sobek atau rusak segera mengganti dengan yang baru, karena perannya sangat vital untuk melindungi as rack steer dari kemasukan air dan kotoran."Paling tidak setahun sekali periksa karet tersebut karena usia pakai akan mempengaruhi kondisinya. Kalau kondisinya sudah tak layak atau rusak, sebaiknya segera lakukan penggantian sebelum merembet ke yang lain," saran Fahmy, mekanik yang juga pemilik Fahmy Jaya Motor di bilangan Bekasi, Jawa Barat.Menurut Fahmy, saat musim hujan bengkelnya dalam sebulan bisa memperbaiki lima mobil berbagai jenis, dengan kerusakan as rack steer berkarat atau tergores akibat boot steer yang sudah sobek/rusak.(UDA)