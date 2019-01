Urusan Performa, All New Camry Masih Takluk dari Mazda6

Jakarta: Toyota baru saja menghadirkan All New Camry generasi kedelapan. Namun untuk memilih mobil yang punya performa tinggi dan lebih baik dari sedan anyar itu, Mazda6 adalah jawabannya. Dari sisi data performa, mobil ini memiliki limpahan tenaga dan tarikan yang lebih tinggi.



Agar perbandingannya lebih luas, kali ini kami akan membandingkannya dengan beberapa rival yang diproduksi asal brand yang sama. Tim Medcom.id mencoba membandingkan performa mesin yang ditawarkan dengan medium sedan pabrikan Jepang lainnya.

Sebelum masuk ke datanya, kami informasikan lebih dahulu soal dua varian mesin yang ditawarkan All New Camry. Murni tenaga mesin bensin dan kombinasi hybrid mesin bensin serta motor listrik. Namun kami akan membandingkan tenaga penggeraknya yang bermesin bensin.Mesin yang kami maksud adalah tipe 2AR-FE 2.494 cc 4-silinder dengan tenaga 180 daya kuda dan torsi 234 nm. Mengingat versi hybrid jika dibandingkan dengan kompetitornya, mungkin agak jomplang. mengingat angka torsi melambung terlalu tinggi yaitu 442 Nm.Lalu siapa saja penantangnya? Mobil yang pertama adalah Honda Accord yang ditawarkan hanya satu varian saja. Sedan Jepang ini dipersenjatai mesin 2.400 cc DOHC i-VTEC bertenaga 173,5 daya kuda dan torsi 225 nm. Mobil ini dari sisi tenaga dan torsi, jelas kalah. Namun kombinasi kenyamanan di kaki-kaki, brand ini punya cara sendiri untuk membuatnya jadi pilihan kaum pecinta sedan.Mobil kedua yang jadi pesaing ketat All New Camry adalah versi terbaru dari Mazda6. Versi sedan Mazda6 dilengkapi mesin Skyactiv-G 2.500 cc DOHC bertenaga 187,4 daya kuda dan torsi 252 nm. Sangat jelas terlihat, tenaga yang lebih besar juga torsinya cukup tinggi. Inilah yang membuat Mazda cukup bangga dengan varian produknya. Mengingat untuk urusan performa, mereka tak mau setengah-setengah.Terakhir jangan lupakan juga Nissan Teana yang sudah lama tidak mendapatkan penyegaran. Mobil ini mengandalkan mesin 2.488 cc DOHC Valve Twin CVTC bertenaga 169,6 daya kuda dan torsi 234 Nm. Melihat tenaga yang dihasilkan, mobil ini menjadi sedan dengan tenaga yang terkecil di kelasnya. Namun jangan salah, untuk urusan tarikan torsi, betotannya lebih tinggi dari milik Toyota dan Honda.Nah kira-kira kalau anda suka yang mana?