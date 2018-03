Harga All New Rush Tak Naik, Ini alasan Toyota

Batu: Kejutan diberikan oleh Toyota ketika membeberkan harga All New Rush. Bisa dibilang mobil ini hampir tidak mengalami perubahan, dan bahkan harganya cenderung lebih murah dari pada generasi sebelumnya. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa terdapat sejumlah efisiensi harga material dan beberapa hal lain yang menyebabkan penentuan harganya.



Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto, mengakui bahwa harga yang ditetapkan ini adalah bentuk apresiasi mereka kepada konsumen Toyota di tanah air. Bahkan ketika melakukan perhitungan penetapan harga, pihak pabrikan nomor satu di Indonesia ini banyak berdiskusi dengan konsumen melalui komunitas.

Pria yang ramah ini juga akui ada sejumlah kenaikan harga bahan baku, pajak, dan nilai tukar uang akibat inflasi. Namun ada sejumlah efisiensi juga yang dilakukan sehingga harganya bisa ditekan, dan bisa menghadirkan harga yang lebih kompetitif."Salah satunya dari peningkatan komponen itu kan dari tangan pabrikan ke tangan konsumen. Kita perhatikan satu persatu, dimana cost yang bisa kita perbaiki. Contohnya logistik bisa kita buat lebih ramping dan stok kita minimalisir.Efek dari penetapan harga yang kompetitif, membuat pemesanan All New Rush cukup baik. Per 9 Januari 2018, tercatat lebih dari 4.000 (surat pemesanan kendaraan) SPK.“Karena Rush ini sudah 10 tahun di Indonesia, mulai dari market-nya yang hanya 5.000 unit sebulan lalu, berkembang empat kali lipat marketnya. Tetapi kami lihat, kami punya loyalistis, dan community (komunitas) khusus di Indonesia,” jelas Suryo di Batu Jawa Timur."Saat kita diskusi dengan konsumen, salah satunya kepada komunitas, mereka berharap bagaimana Rush itu dikembangkan tapi harganya lebih terjangkau.Jika merinci kepada variannya, model TRD Sportivo banyak di pesan dengan kompoisi mencapaoi 89 persen. Sedangkan untuk warna putih menjadi favorit konsumen mencapai 43 persen.Saudara kembar dari All New Daihatsu Terios ini dipasarkan dalam dua varian dan empat tipe. Harga termurah dibanderol Rp239,9 juta (on the road Jakarta) dan paling mahal Rp261,3 juta (on the road Jakarta).Sedangkan untuk harga Rush sebelumnya, hadir dalam masih dua varian namun terbagi dalam enam tipe. low sport utility vehicle (LSUV) ini dibanderol mulai dari Rp243,2 (on the road Jakarta) hingga paling mahal Rp270,850 (on the road Jakarta).(UDA)