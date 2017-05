Respon Positif Konsumen Terhadap All New CR-V Turbo

Metrotvnews.com, Jakarta: Honda All New CR-V mejadi produk paling baru dari Honda yang dikenalkan pada 27 April 2017 lalu. Mobil SUV ini mendapatkan perubahan total dengan mengusung mesin baru serta kapasitas tujuh penumpang.



Rilis dalam sebuah pameran otomotif di Kemayoran, Jakarta, mobil yang hadir dalam tiga varian ini mendapatkan respon positif konsumen. Dalam 11 hari pameran, penjualannya sudah mencapai 1.060 unit.

Capaian generasi kelima CR-V ini menyentuh angka 30 persen, dari total penjualan Honda selama pameran. Mobil ini pun mendapatkan gelar mobil terrbaik selama pameran oleh pengunjung."Penjualan produk-produk Honda sangat memuaskan, total penjualan 3.555 unit selama pameran berlangsung. Terlebih lagi untuk All New CR-V yang mampu menjadi produk favorit pengunjung dan rata-rata penjualan sekitar 100 unit setiap harinya," kata Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor.All New CR-V hadir dengan tiga varian, 2.0L Rp432 juta, 1.5L Turbo Rp466 juta dan 1.5L Turbo Prestige Rp506 juta. Harga on the road Jabodetabek, khusus warna metallic dan pearl dikenakan biaya Rp2 juta lebih mahal.Soal mesin, pilihan terbaru ada 1.500cc VTEC Turbo bertenaga 189 daya kuda @5.600rpm, dan torsi 240 Nm @2.000-5.000rpm, jadi yang terbesar dikelasnya dan sudah berstandar Euro4. Sedangkan mesin 2.000cc SOHC bertenaga 153,2 daya kuda @6.500rpm dan torsi 189 Nm @4.300rpm.(UDA)