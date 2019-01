Desain New Avanza Contek Xpander? Ini Tanggapan Toyota

Jakarta: Sebelum New Toyota Avanza meluncur, warganet banyak yang menyebutkan kalau desain depannya mirip bahkan diklaim menjiplak basis desain Mitsubishi Xpander. Toyota Indonesia pun angkat suara mengenai pengembangan desain dari jagoan LMPV-nya.



Marketing Director PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandi, menjelaskan untuk penilaian sebuah desain memang banyak pendapatnya. Namun Ia memastikan produk barunya itu sesuai dengan survei keinginan konsumen.

"Karena kita ingin meneruskan DNA Avanza dan memberikan face desain khas Toyota," ungkapnya Selasa (15/1/2019) di Fairmont Hotel Jakarta.Executive Chief Engineer New Avanza dan New Veloz, Kazutosho Sakamoto, menambahkan pengembangan desain ini juga melalui survei yang cukup lama. Sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keinginan masyarakat Indonesia secara mendetail."Dan gaya kami sangat memfokuskan banyak hal. Avanza punya ciri khas, dan ini (Avanza serta Veloz) dikembangkan khusus untuk Indonesia," sambutnya dikesempatan yang sama.President Director PT Toyota-Astra Motor, Yoshihiro Nakata, bahkan menjelaskan jikapun ada kesamaan dengan model Toyota lainnya dikarenakan ketidak sengajaan. Semua yang ada di New Avanza dan New Veloz adalah hasil dari survey."Desain sulit dijelaskan, tidak ada kesengajaan. Kami melihat survey, sekarang mereka inginkan yang kuat dan berani. Berdasarkan hasilnya, survey yang membuatnya seperti itu," tutup Nakata.Kalau menurut Anda?(UDA)