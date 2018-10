All New Brio Bisa Lebih Cepat Setengah Detik di Sentul?

Bali: Dua pembalap nasional Honda yaitu Rio SB dan Alvin Bahar, menjadi tamu spesial di sesi test drive All New Honda Brio di Bali yang melibatkan puluhan jurnalis otomotif nasional. Kali ini mereka diminta pendapat soal All New Brio yang tampil dengan dimensi yang lebih panjang dan performa yang lebih baik.



Rio SB yang turun di kelas balap satu merek Honda dan Alvin yang turun kelas balap Indonesian Touring Car Championship (ITCC), mengatakan sempat underestimate (memandang enteng) bahwa performanya tidak akan terpaut jauh dari versi sebelumnya. Namun ketika melakukan pengetesan kelincahan bermanuver, Ia pun memprediksi catatan waktunya untuk satu lap di Sirkuit Sentul bisa lebih baik.

"Saya awalnya tidak terlalu percaya bahwa karakternya akan sangat berbeda berbeda dari versi sebelumnya. Tapi setelah melakukan percobaan langsung, perasaan memandang enteng itu seketika hilang. Dengan performa seperti ini, rasanya lap time atau catatan waktu tercepat untuk satu lap di Sentul bakal meningkat setengah detik," ujar Rio.Tidak jauh berbeda dengan Rio, Alvin pun beranggapan seperti itu. Ia bahkan memberikan penjelasan lebih teknis mengenai apa saja yang membuat feeling berkendaranya lebih baik."Dari sisi dimensi, sudah terlihat bahwa mobil ini lebih panjang dari versi sebelumnya. Tapi yang membuat saya heran adalah sisi stabilitas mobil bertambah namun agility atau kelincahan bermanuver, sama sekali tidak hilang. Akibatnya, Brio yang dulunya gampang sekali ngepot atau ngedrift saat bermanuver ekstri, kini lebih stabil," klaim Alvin.Keduanya pun sepakat jika mulai musim depan sepertinya akan seru jika mobil terbaru Honda ini mulai turun di lintasan.(UDA)