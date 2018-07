Jumlah Unit BMW Seri-6 GT & Seri-5 Touring Terbatas

Jakarta: BMW Indonesia baru saja meluncurkan Seri-6 GT dan All New Seri-5 Touring. Jika anda adalah penggemar merek asal Jerman ini, tentu tidak ingin kelewatan salah satu kedua unit khusus ini.



Vice President of Corporate Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'tania menjelaskan, kedua unit mobil ini terbatas. BMW Indonesia menghadirkan keduanya secara completely build up (CBU) dari Jerman.

"Secara unit kami tidak bisa sebutkan berapa, tetapi untuk masing-masing kuota per model kurang dari 10 unit," ucapnya Selasa (24/7/2018) di BMW Thamrin Jakarta.Bahkan Jodie membeberkan bahwa sudah ada yang melakukan inden untuk keduanya. Mengingat beberapa waktu lalu, BMW Indonesia belum memasarkan Seri-6 GT dan All New Seri-5 Touring.Vice President Sales BMW Group Indonesia, Bayu Riyanto, menambahkan bagi konsumen yang ingin melihat kedua mobil ini bisa melihatnya dan melakukan pemesanan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018. Sedangkan untuk saat ini, kedua mobil tersebut baru bisa dilihat dan dipesan di dealer BMW Artha Motor Lestari hingga 31 Juli 2018."Kita akan melakukan pengiriman ke tangan konsumen sekitar Agustus 2018, usai GIIAS 2018," sambung Bayu.All New Seri-5 Touring bisa dipinang dengan harga berbanderol Rp1,429 miliar (off the road). Sedangkan model Seri-6 GT bisa dimiliki dengan menebus Rp1,569 miliar (off the road).(UDA)