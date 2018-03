Kejar Ekspor, Mitsubishi Tambah Produksi Xpander

Yogyakarta: Mitsubishi Indonesia kini mulai memetik hasil dari penjualan Xpander. Keberanian mereka untuk bermain di segmen paling padat di Indonesia ini ternyata cukup berhasil dan sukses meraup penjualan.



Menanggapi permintaan Xpander yang membeludak, produksi pabriknya ditingkatkan dengan sistem kerja 2 shift untuk mengejar target kapasitas produksi 5.000 unit sampai akhir tahun 2017.

Bahkan Mitsubishi terus menaikan Kapasitas produksi mobil bergaya small multi purpose vehicle (SMPV) itu secara bertahap, dengan taget penjualan yang terus ditingkatkan hingga 8.000 unit per bulan.Head of PR & CSR Dept. PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (KMMKSI), Intan Vidiasari menyatakan, meningkatknya permintaan Xpander di luar ekspektasi pihaknya."Ini sebagai segmen baru buat kami kepada konsumen yang senang dengan kenyamanan dan elegan. Ke depannya target penjualan akan terus ditigkatkan hngga 8.000 dan maksimal 10 ribu unit per bulan jika sudah di ekspor," kataTercatat pemesanan Xpander saati ini sudah sekitar 23.000 unit di seluruh Indonesia, dan varian tertinggi Ultimate diklaim paling banyak dipilih oleh konsumen.(UDA)