Tarif Tol Trans Jawa Mulai Diberlakukan Normal

Jakarta: Setelah diresmikan beberapa waktu lalu, tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura (Tol Trans Jawa) mulai diberlakukan tarif pada 21 Januari 2019.



Dalam keterangan resminya, Jasa Marga menyebutkan, pemberlakuan tarif di Tol Trans Jawa Tersebut menagacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No. 52/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif pada Jalan Tol Pemalang-Batang.

Adapun besaran tarif Jalan Tol Pemalang-Batang bagi kendaraan golongan 1 mulai dari Rp4.000 sampai Rp39.000. Kepmen ini turut menimbang Jalan Tol Pemalang-Batang Segmen SS Pemalang-Batang telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Kepmen PUPR No. 51/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pemalang-Batang Segmen SS Pemalang-Batang.Sedangkan, Kepmen PUPR No. 53/KPTS/M/2019 menyatakan, Jalan Tol Batang-Semarang sepanjang 74,9 km telah selesai pembangunannya. Melalui Kepmen tersebut, Menteri PUPR kemudian menetapkan pengoperasiannya. Selanjutnya, pada Kepmen PUPR No. 54/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif pada Jalan Tol Batang-Semarang, tertuang besaran tarif pada Jalan Tol Batang-Semarang. Untuk kendaraan golongan 1, tarif terendah di Jalan Tol Batang-Semarang adalah Rp3.000, sedangkan tertinggi Rp75.000.Sementara itu, besaran tarif Jalan Tol Semarang-Solo tertuang dalam Kepmen PUPR No. 60/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif pada Jalan Tol Semarang-Solo. Dalam Kepmen tersebut, besaran tarif baru di Jalan Tol Semarang berkisar dari Rp7.500 sampai Rp65.000. Penyesuaian tarif baru ini tak terlepas dari terbitnya Kepmen PUPR No. 59/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Salatiga-Kartasura.Ketiga ruas tol di atas menggunakan sistem transaksi tertutup. Kepmen PUPR mengenai tarif terbaru pada Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Tol Semarang-Solo ditetapkan 14 Januari 2019 dan mulai berlaku pada 21 Januari 2019 pukul 00.00 WIB.Jalan Tol Trans Jawa terbagi dalam empat cluster. Selain sebagai pembagian wilayah operasional. Adapun pembagian cluster tersebut yakani, Cluster I Jakarta-Cikampek, Cikampek-Palimanan, Cluster II Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Cluster III Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, dan Cluster IV yaitu Porong-Gempol, Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Probolinggo.Berikut tarif Jalan Tol Trans Jawa. Jakarta (Jakarta-Cikampek)-Semarang Rp334.500, Merak-Jakarta (JORR-Jakarta-Cikampek)-Semarang Rp397.500, Jakarta (Jakarta-Cikampek)-Surabaya (Kejapanan Utama) Rp660.500, Merak-Jakarta (JORR-Jakarta-Cikampek)-Surabaya Rp 723.500, Jakarta (Jakarta-Cikampek)-Pasuruan (Grati) Rp712.500, Merak-Jakarta (JORR-Jakarta-Cikampek)-Pasuruan (Grati)dan Rp775.500.Pemberlakuan tarif tol ruas baru Trans Jawa dibarengi dengan pemberian diskon tarif sebesar 15 persen selama dua bulan ke depan. Diskon tarif tol diberikan kepada pengguna jalan tol jarak terjauh dalam 1 Cluster di Cluster II, Cluster III, dan Cluster IV (barrier to barrier).(UDA)