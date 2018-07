BMW Seri-6 GT, Andalkan Kenyamanan dan Kemewahan Long Trip

Jakarta: BMW Indonesia menambah lini produk mereka dengan BMW Seri-6 Gran Tourismo (GT). Sedan ini didesain untuk bepergian jarak jauh dengan kenyamanan yang utama. Jodie O'tania, Vice President of Corporate Communications BMW Group Indonesia menjelaskan, bahwa mobil ini hadir dengan desain elegan, namun kabin lapang. Tujuannya jelas untuk kebutuhan dan permintaan khusus.



"Seri-6 GT menawarkan desain yang emosional dengan karakter sport coupe. Karakter kabin yang lapang, material premium dengan detail oriented, serta fitur hiburan untuk pengemudi dan penumpang," beber Jodie Selasa (24/7/2018) di BMW Thamrin Jakarta.



Seri-6 GT tawarkan kombinasi kenyamanan kabin, suasana interior mewah dan kepraktisan, semuanya dikemas dengan desain elegan. Hal ini ditambah dengan karakteristik berkendara sporty dan dinamis khas BMW.

Kombinasi rancang bangun dengan materi ringan dan peningkatan penggunaan aluminium dan baja berkekuatan tinggi untuk komponen bodi dan chasis. Hasilnya mengurangi bobot mobil signifikan sekitar 150 kg, dibandingkan dengan model generasi sebelumya BMW Seri-5 GT.Di bawah kap mesin terdapat mesin 2.000 cc bertenaga 258 daya kuda dan torsi 400 nm. Ketika dipadukan dengan transmisi otomatis Steptronic 8-percepatan, akselerasi 0-100 kilometer per jam tembus 6,3 detik.Menilik desainnya BMW 630i GT hadir dengan desain elegan Luxury Line. Aplikasi chrome di bagian eksterior berikan tampilan yang lebih stylish. Velg W-spoke high-polish 20-inci, lengkap dengan chrome tailpipe di bagian belakang kuatkan kesan elegan.Panjang eksterior 5,091 mm, lebar 1,902 mm dan tinggi 1.538 mm berikan tampilan Seri-6 GT tampilan tegas melalui lampu depan BMW Icon Adaptive LED dengan BMW Selective Beam yang memanjang sampai ke bagian BMW Active Airstream kidney grille. Tampilannya dipertegas dengan pintu jendela model frameless dan kap mesin yang panjang.Kabinnya masih dengan suasana Luxury Line di depan dan ragam elemen desain eksklusif khas kendaraan premium. Trim kayu dan jahitan kontras dengan warna halus pelapisnya ciptakan suasana premium.Bagian interior depan hadir dengan fokus pengemudi. Posisi duduk yang lebih tinggi optimalkan pandangan pengemudi ke semua arah, dan bersama dengan tata letak ergonomis alat kontrol.Kompartemen belakang terdiri dari tiga kursi ukuran penuh yang tawarkan ruang kaki maksimal serta fitur rear seat entertainment dengan dua layar independen 10.2 inci yang dapat dikendalikan untuk memutar fungsi informasi dan hiburan. Optimalisasi kabin memberikan model ini garis atap yang lebih datar yang hasilkan ruang kepala tambahan, sementara kenyamanan kursi belakangdan peredaman suara yang ditingkatkan membuat kendaraan ini menjadi sesuai untuk perjalanan jauh.BMW Seri-6 GT akan hadir untuk pertama kali di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018. BMW Indonesia membanderol sedan touringnya ini dengan harga RP1,569 miliar (off the road). Kalau berbicara soal rival, mobil ini sepertinya bisa disandingkan langsung dengan Mercedes-Benz CLS yang juga memiliki gaya sama dan harga yang tak jauh berbeda.(UDA)