New Daihatsu Ayla 1.200 Cangkok Mesin Sigra

Metrotvnews.com, Jakarta: Daihatsu akhirnya melakukan penyegaran untuk Ayla, baik untuk varian 1.000 cc dan 1.200 cc. Namun perlu disimak, bahwa varian 1.200 cc merupakan varian baru yang diperkenalkan.



"Perkembangan Ayla selama tiga tahun telah melahirkan ekspektasi baru dari pengguna Ayla terus meningkatkan penampilan dan performa," ucap Senior Executive Director Astra Daihatsu Motor (ADM), Tsuneo Itagaki, Jumat (7/4/2017) di Vehicle Logistik Center ADM Sunter Jakarta.

Berbicara mengenai varian 1.200 cc, varian ini kini menargetkan kepada konsumen yang masih muda. Karakteristik konsumen ini inginkan mobil yang memiliki performa, stylish, dan nyaman.Perubahan paling mencolok terdapat di sektor dapur pacu yang kini menggunakan mesin 3NR-VE DOHC 1.197 cc 4-silinder Dual VVT-i dengan tenaga 88 ps dan torsi 108 Nm. Mesin ini mencangkok milik Daihatsu Sigra.Kehadiran mesin 1.200 cc ini menjadi varian baru untuk mobil low cost green car (LCGC). Varian ini menjawab permintaan konsumen yang inginkan mobil Ayla yang lebih bertenaga."Suara konsumen inginkan kendaraan dengan perbaikan performa dan stylish," ucap Executive Chief Engineering Daihatsu Motor, Nobuhiko Oono, dikesempatan yang sama.Mesin Sigra yang di cangkok benar-benar tidak ada perubahan, termasuk setup dan besaran tenaga yang dihasilkan. Hanya saja bagian mounting mesin disesuaikan dengan kedudukan sasis Ayla.Kemudian untuk menjaga perbandingan berat mobil dan tenaga, anak perusahaan Toyota ini memperkuat sasis New Ayla. Kemudian disektor kaki-kaki menggunakan stabilizer dan suspensi baru.Melihat desainnya, wajah New Ayla 1.200 benar-benar berbeda dengan Ayla lama. Desain yang diusung New Ayla 1.200 hadir dengan garis desain yang agresif.Tampang agresif ditunjukan oleh penggunaan grill yang besar. Kemudian bumper yang digunakan lebih lebar dengan garis-garis yang tegas.Tampilannya semakin gagah dengan penggunaan lampu projector dan LED day running light, foglamps, dan pelek palang kipas 14 inci. Bagian belakangnya hadir dengan lis chrome di kaca, side stone guard, hingga chrome muffler cutter.Perubahan di eksterior juga terjadi di bagian dalam. Hal ini disesuaikan dengan kehadiran infotainment 2DIN touchscreen audio dan dikontrol dengan audio steering switch.Membahas safety, New Ayla 1.200 cc dibekali dengan dual airbag, back sonar, side impact beam di kedua pintu, dan seatbelt pretensioner serta force limter. Untuk keamanannya, dibekali dengan immobilizer dan alarm integrated key.New Ayla 1.200 dihadirkan dalam tiga varian, yakni X, R, dan R Deluxe. Mobil mungil ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp125,250 juta hingga Rp149,250 juta.X: Rp125,250 juta (MT) - Rp135,250 juta (AT)R: Rp132,250 juta (MT) - Rp142,250 juta (AT)R Deluxe: Rp136,250 juta (MT) - Rp149,250 juta (AT)(UDA)