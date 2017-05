Edukasi Lalu Lintas untuk Anak-Anak Lewat Test Drive

Metrotvnews.com, Jakarta: Edukasi mengenai lalu lintas kepada anak-anak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggelar sesi test drive khusus untuk anak-anak.



Penyelenggara pameran otomotif tersebut pun menjalin kerja sama dengan Blue Bird, dan TMC Polda Metro Jaya menggelar IIMS Road Safety For Children 2017. Mereka sepakat menggelar kegiatan ini karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan perlu ditanamkan sejak dini etika dalam berlalu lintas.

"Kita menyadari pentingnya pembentukan karakter agar anak-anak mengerti, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai sadar etika berlalu lintas. Hal ini Bisa berdampak dalam menanggulangi masalah kedisiplinan berlalu lintas masyarakat," ucap Direktur Marketing PT Blue Bird, Amalia Nasution, Selasa (3/5/2017) di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, JIExpo Kemayoran, Jakarta.Bahkan uniknya di kegiatan ini akan ada petugas kepolisian yang berjaga selama IIMS Road Safety For Children 2017. Nantinya petugas ini akan mengenalkan rambu-rambu lalu lintas, mengajarkan cara mengendarai mobil, berinteraksi dengan anak-anak, hingga memberikan arahan kepada anak-anak selama mengikuti sesi test drive untuk anak-anak tersebut."Kami memberi edukasi kepada anak kecil agar tidak takut kepada polisi, karena banyak orang tua yang menanamkan jika anak berbuat salah akan dimarahi oleh polisi. Hal tersebut sebenarnya salah. Disini polisi memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dengan memberi arahan ketika sedang mengikuti edukasi di IIMS ini,” sambung Anggota NTMC Korlantas Polri, Briptu Satrya Gunawan.Gunawan juga mengingatkan bahwa cara yang paling efektif untuk mendidik anak adalah memberikan contoh yang baik. Dia berharap para orang tua dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka, khususnya saat berkendara.“Memberi edukasi yang lebih mudah kepada anak adalah melalui orang tua dengan mencontohkan langsung. Misalnya dengan memakai helm ketika sedang ke warung menggunakan sepeda motor. Etika berkendara setiap orang tua juga sangat berpengaruh kepada anak,” beber Gunawan.Pengunjung tidak usah takut karena mobil yang akan digunakan oleh anak-anak ini tidaklah sungguhan. Mereka menggunakan mobil listrik di area khusus yang sudah disediakan, lengkap dengan miniatur gedung dan marka jalan.IIMS Road Safety For Children 2017 ini dikhususkan untuk anak-anak dengan usia 6-12 tahun. Nantinya para orang tua bisa mengisi formulir dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp20 ribu, dan akan mendapatkan SIM khusus anak-anak.Setelah semua prosedur selesai, anak-anak bisa mengikuti arahan dan bisa mengikuti permainan dengan mengendarai mobil yang didampingi petugas kepolisian lalu lintas. Petugas ini akan menjelaskan pentingnya safety driving, pengenalan marka jalan, dan etika berlalu lintas.Kegiatan IIMS Road Safety For Children 2017 akan terus berlangsung sepanjang IIMS 2017 setiap harinya dibuka mulai pukul 11.00 WIB hingga 21.00 WIB, hingga tanggal 7 Mei 2017.“Sejak tahun lalu program ini dibuat, tak lain adalah sebagai bentuk perwujuan The Essence of Motor Show yang tak melulu bicara soal bisnis otomotif, tapi juga berbagai aspek di dalamnya seperti edukasi, sosial, budaya, hobi dan lain-lain,” uacp Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh.(UDA)