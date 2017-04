MG E-Motion Concept Kemungkinan Bakal Diproduksi

Metrotvnews.com: MG E-Motion Concept bakal melakukan debutnya di Shanghai Motor Show 2017, yang berlangsung 21-28April 2017. Menurut perusahaan, mobil sport coupe bertenaga listrik ini mendapatkan lampu hijau untuk diproduksi, jika respon pada acara ini positif.



Hal ini diutarakan oleh bos perencanaan produk mobil, Zhang Liang. Mengingat mobil yang mereka bawa adalah sport coupe yang memiliki konfigurasi empat penumpang dan pintu model membuka ke atas, maka perusahaan perlu lebih dulu mengetahui minat konsumen sebelum masuk proses produksi.



Sementara rincian tentang powertrain listrik belum mau dibeberkan, bocoran lain menyebutkan, jika mesin mobil ini telah dikembangkan in-house oleh produsen mobil Inggris, yang kepemilikannya dikuasai perusahaan asal Tiongkok.

Disebutkan, dalam memproduksi mesin copue ini perusahaan akan membuat mesin yang cepat, yang akan membuat mobil melesat dari 0-100 km per jam kurang dari empat detik, dengan jarak tempuh mencapai 596 km.Menurut Autocar, pada bagian eksterior MG dipengaruhi oleh merek ZS SUV kompak. Ada juga yang beranggapan desain MG E-Motion Concept ini juga dipengaruhi oleh Mazda, Aston Martin maupun Jaguar. Bahkan grill bagian depan yang disebut menyerupai desain Mercedes-Benz.Tanpa alasan yang jelas, perusahaan China SAIC yang berbasis di Inggris ini menegaskan, jangan berharap mobil ini hadir di Amerika Serikat (AS). Namun spekulasi yang beredar menyebutkan, bahwa tidak hadirnya MG E-Concept di AS karena pasar AS telah dikuasai oleh mobil listrik Tesla.(UDA)