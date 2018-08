Kenali Ciri Per Mobil yang Mulai Lemah

Jakarta: Per mobil termasuk komponen mobil yang jarang bermasalah. Tapi hal itu bukan berarti Anda jadi menyepelekan perawatan piranti yang satu ini. Bukan apa-apa. Kenyamanan Anda dalam berkendara pasti akan terganggu jika per rusak.



Kerusakan yang dialami per mobil bisa karena usia pakai dan penggunaan mobil di jalan jelek. Hal itu dapat memperpendek usia per. Baik untuk kontruksi per daun atau yang spiral.

Jika sudah rusak, Anda dapat langsung mengganti dengan yang baru jika punya alokasi dana lebih. Tapi jika kantong menipis, membeli per bekas jadi solusi tepat."Per mobil bekas juga bisa awet dan tahan lama. Namun tetap harus pilih per dengan kondisi yang masih bagus," beber Entis, mekanik sekaligus pemilik bengkel spesialis per dan shockbreaker Cahaya Per di Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.Bushing atau bantalan per biasanya juga akan terkikis ketika per sudah lemah. Hal ini ditandai dengan timbul bunyi berdercit karena per bergesekan/bersentuhan."Segera perbaiki per yang sudah lemah. Jangan dibiarkan terlalu lama karena bisa menggerus antar bilah dan membuat per daun atau spiral patah. Sebaiknya penggantian atau perbaikan per dilakukan secara sepasang (kiri dan kanan). Penggantian satu per kemungkinan akan berbeda kondisi dengan sebelahnya. Sehingga feeling di mobil menjadi tidak sama," tutup Entis.(UDA)