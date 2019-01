Menangi SEM 2018, Mahasiswa ITS Diundang ke Markas Ferrari

Jakarta: Berkunjung ke markas besar tim balap Formula One (F1) seperti Scuderia Ferrari, adalah impian banyak orang. Hal ini pun berhasil dilakukan oleh tim-tim mahasiswa jawara Shell Eco-marathon Drivers’ World Championship (DWC) 2018. Mereka bertandang ke markas tim kuda jingkrak yang berbasis di Maranello, Italia itu.



Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan nama ITS Team 2, merupakan juara pertama dari kompetisi adu cepat antara mobil-mobil hemat energi terbaik dari seluruh dunia. Selama sepekan melakukan kegiatan tur di Italia, mereka mengunjungi markas Scuderia Ferrari, lalu mengikuti workshop, dan berinteraksi langsung dengan para insinyur tim itu.

Namun tim mahasiswa asal Indonesia ini tak sendirian melakukan kunjungan ke markas tim balap yang identik dengan warna merah itu. Mereka juga mengundang tim juara kedua yaitu mahasiswa dari Sask Eco UC dari Saskatchewan Polytechnic, Kanada dan juara ketiga yaitu tim Toulouse Ingénierie Multidisciplinaire dari INSA Toulouse, Prancis.Sebagai pemenang pertama dari Drivers’ World Championship 2018, ITS Team 2 mendapatkan kesempatan melakukan tur eksklusif. Dalam kunjungan ke Scuderia Ferrari, mahasiswa-mahasiswa ini dapat menyaksikan unit-unit mobil balap Scuderia Ferrari. Termasuk mobil yang digunakan di F1 Grand Prix Abu Dhabi pada 25 November 2018 lalu.Kesempatan ini, mereka gunakan untuk mempelajari bagaimana unit-unit mobil balap tersebut dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Hal ini dilakukan agar di musim berikutnya mereka bisa tampil kompetitif dengan sejumlah update yang membuat mobilnya jadi lebih kencang dan stabis di semua sirkuit.(UDA)