Aplikasi Pelek Mobilio di Calya-Sigra

Jakarta: Ingin mengubah tampilan mobil? Mengganti pelek mobil aftermarket merupakan salah satu cara yang sederhana agar terlihat mejadi lebih gagah dan enak dilihat. Cara lainnya dapat dilakukan dengan mengadopsi pelek mobil merek lain, tentunya dengan ukurtan Pitch Centre Diameter (PCD) yan sama.



Hal ini dilakukan Dino Bravo Imbar yang merupakan member Calya Sigra Community - CALSIC Indonesia. Dia mengganti pelek Toyota Calya miliknya dengan Honda Mobilio RS ukuran ring 15, keluaran 2016 akhir.

Alhasil pelek Mobilio RS yang dipasangkan di Calya disebut bisa membuatnya lebih percaya diri ketika melintasi jalan berlubang. Menurut Dino, cara pasang pelek ini cukup plug and play, karena ukuran PCD-nya sama, yaitu ukuran 100."Saya memang cari punya Mobilio RS atau Freed 2013 karena plug and play dan aman. Kebetulan dapet pelek mobilio RS keluaran 2016 akhir. Saya beli pelek only Rp2,8 juta, tidak tukar tambah karena pelek aslinya dihargai murah. Jadi saya simpan saja siapa tahu nanti ketemu jodoh yang mau ganti pelek Agya/Alya degan ex Calya saya ini," kata Dino dikutip dari laman Facebooknya, Jakarta, beberapa waktu lalu.Agar lebih yakin dengan kondisi pelek bekas yang Anda beli, Kepala bengkel Autopit di daerah Kalimalang, Jakarta Timur menyarankan, sebaiknya perhatikan bagian lubang baut. Periksa dengan teliti apakah sudah pernah diubah atau tidak.Lebih lanjut Mus menerangkan, kadang pelek bekas ada yang diubah untuk menyesuaikan PCD. Kondisi seperti ini membuat kondisi pelek tidak tahan lama. Sebab, mengubah lubang baut pelek harus dibor dan dicor ulang. Dikhawatirkan kedua material tidak menyatu dengan kuat dan lubang pelek tidak lurus dan membahayakan.(UDA)