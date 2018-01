Harga Wuling Cortez Terkuak, Termahal Rp268 Juta

Jakarta: Setelah sekian lama merahasiakan kepastian harganya, banderol lengkap dengan varian Wuling Cortez akhirnya terkuak. Dari salah satu pramuniaga di dealer mobil tersebut, harga mobil itu bakal berbanderol mulai Rp220 juta (on the road Jakarta) dan cukup mencengangkan karena paling mahal Rp268 juta.



Sumber medcom.id menjelaskan, nantinya Wuling Cortez bakal diluncurkan dengan lima varian. Varian terendah dihuni oleh Cortez C 6MT dengan harga Rp220 juta dan paling tinggi Cortez Lux+ AMT di harga Rp268 juta.



Sayangnya sumber Medcom.id ini tidak membeberkan apa saja perbedaan Cortez C dan Lux+. Namun dipastikan harga yang ditawarkan jauh lebih miring dari pada Toyota Kijang Innova sebagai kompetitornya.

Selain itu untuk pemesanan sekarang, nantinya konsumen Wuling akan mendapatkan garansi selama 5 tahun dan juga diskon untuk layanan aftersales.Mobil buatan Cikarang ini menggunakan mesin 1.798 cc bertenaga 129 daya kuda dan torsi 174 nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan dengan transmisi i-AMT yang bisa dioperasikan secara manual 6-percepatan atau otomatis.Membahas fitur keselamatan dan keamanan, Cortez dikembangkan secara serius. Mobil yang sudah mulai diproduksi pada Januari 2018 ini bakal dilengkapi dengan rem parkir elektrik, automatic vehicle holding (AVH), antilock braking system (ABS), electronic brake distribution (EBD), brake assist, hill hold control (HHC), hill asisst control (HAC), electronic stability control (ESC), vehicle stability control (VSC), traction control, ISOFIX, SRS Airbag, hingga emergency brake signal.Tidak cuma itu, beberapa fitur tambahan untuk kenyamanan juga disediakan. Mulai dari head unit layar sentuh berukuran 8 inci yang terkoneksi dengan bluetooth, kamera parkir, sensor parkir, tampilan tekanan ban, sun roof, USD charging, ac otomatis, steering wheel control, jok dengan pengaturan elektrik, dan power window di semua kaca.Kira-kira kapan mulai dipasarkan? Tunggu saja berita selanjutnya di Medcom.idCORTEZ C 6MT ( 220.000.000 )CORTEZ C AMT ( 230.000.000 )CORTEZ C LUX+ AMT ( 235.000.000 )CORTEZ LUX+ 6MT ( 258.000.000 )CORTEZ LUX+ AMT ( 268.000.000 )(UDA)